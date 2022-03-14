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Öğrenci Taşımacılığındaki Eylem Askıya Alındı

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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin eylemi askıya alındı.
Öğrenci Taşımacılığındaki Eylem Askıya Alındı

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin eylemi askıya alındı.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu, Başbakanlık'taki görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada cuma gününe kadar taleplerinin karşılanması amacıyla eylemin askıya alındığını açıkladı.

Topaloğlu, bir komite kurulmasının kararlaştırıldığı ve mazota gerekli desteğin sağlanabilmesi için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

Topaloğlu açıklamasında yüzde 55 zam oranında anlaşıldığını ve yarından itibaren uygulanacağını ekledi.

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