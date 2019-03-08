Öğretmen sendikaları Ankara’da

Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren en büyük sendikalardan olan Eğitim Sen tarafından düzenlenen ” Uluslararası Sendikal Hak ve Özgürlükler ” konulu sempozyumda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Daü-Sen’de katılım gösterdiler.

İki gün süren sempozyumda Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem konuşma yaptı.

Eylem, kürsel kapitalizmin dayattığı toplum modeline karşı barış uzlaşma kültürü oluşturma, farklı etnik ve dini kimliklere saygı ve karşılıklı güven yaratmanın uzun soluklu bir mücadele ile mümkün olabileceğini söyledi.

Bu mücadele de toplumsal hareket sendikacılığı yaparak, ekonomik siyasi sosyal taleplerde bulunarak neoliberalizme karşı bilinçlenmeyle, örgütsüzleştirme çabalarına sessiz kalmamak gerektiğinin altını çizen Eylem, toplumsal hedef belirleyerek iletişim ve diyaloğu artırarak çağdaş laik bilimsel parasız fırsat eşitliği sağlayan kamusal eğitim modelinin hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

Sempozyumda, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Başkanı Emel Tel’de, 8 Mart Kadın Emekçileri Günü başlıklı oturumda bir sunum yaptı.

Sempozyuma, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, Danimarka ve Belçika’dan temsilciler katıldılar. (BRT)