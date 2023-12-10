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Öğretmenlerden eylem var

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Öğretmenlerden eylem var
Öğretmenlerden eylem var

İşte açıklama;

Toplumsal yapımıza, kültürümüze, dilimize, dini anlayışımıza, yaşam biçimimize, kamusal alanlarımıza, kurumlarımıza, haklara, demokrasimize müdahaleler; bilimsel, laik eğitim anlayışına, kamusal eğitime, devlet okullarına, öğretmenlerin statüsüne, çalışma koşullarına, itibarına saldırılar devam etmektedir.

 

Öğretmenlere, sendikalarına planlı saldırılar “Tam Gün” aracılığı ile sürdürülmektedir. Bilimsel, laik, kamusal, parasız eğitim hedef alınmıştır. Devlet okulları, müfredatlar, çocuklarımız tehdit altındadır. Kamusal, nitelikli, laik, çağdaş eğitimin sigortası olan öğretmenlerin, statüleri, hakları, çalışma koşulları saldırı altındadır.  Okullarımızda büyük eksiklikler devam etmektedir. Öğretmenlerimize, itibarsızlaştırma, fakirleştirme, örgütsüzleştirme saldırısı belli çevrelerce organize edilmektedir.

 

Sn. Eğitim Bakanı bu politikaları sorgulama gereği hissetmeden bu anlayışın savunuculuğunu ve tetikçiliğini yapmaya soyunmuştur. Esas saldırı; Kıbrıs Türk toplumunun varlığına, değerlerine, geleceğine yöneliktir. Bu saldırıları planlayanlar ve uygulamaya çalışanların eğitim, toplum gailesi kalmamıştır.

 

Toplumun aydınlık, ilerici yüzü öğretmenlerimiz, sendikamız bu dayatmalara boyun eğmeyecek, saldırılar durdurulana kadar mücadeleye devam edecektir.

 

11.12.2023 Pazartesi Günü Öğleden Sonra Eylemde Olacak Okullarımız: Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu, Osman Nejat Konuk Ortaokulu

 

AYRICA, 14 ARALIK 2023 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.30’DA GÖÇ YASASI KAPSAMINDAKİ ÖĞRETMEN VE TÜM ÇALIŞANLARIN HAKLARI İÇİN MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEMİMİZ OLACAKTIR.

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