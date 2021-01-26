Öğretmenlik Sınavlarının Şubat ayına ertelendi

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Koronavirüs salgınına karşın açıklanan yeni önlemler ve yeni kısıtlama kararları doğrultusunda bazı sınav tarihlerinde değişikliğe gitti.

Yapılan açıklamada Kamu Hizmeti Komisyonunca gerçekleştirilmesi planlanan “Öğretmenlik Sınavları”nın 20, 21, 27 ve 28 Şubat 2021 tarihlerine ertelendiği duyuruldu.

Belirtilen sınav tarihlerinin, Koronavirüs salgının seyrine ve salgına yönelik alınabilecek yeni kararlara göre değişikliğe uğrayabileceğinden, tüm gelişmeler için KHK web sayfasının düzenli bir şekilde takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Posta Dairesi kadrosunda bulunan ve son başvuru tarihi 29 Ocak 2021 olarak belirlenen IV. Derece Posta Memuru münhaline başvuru süresinin, müracaat etmeye hak sahibi olan hiçbir kimsenin mağduriyet yaşamaması için 19 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığı da bildirildi.