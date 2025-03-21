  • BIST 9209.15
  • Altın 3705.752
  • Dolar 38.005
  • Euro 41.2873
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Ogün Aldemir'in ölümüne sebep oldu... 3 Gün daha tutuklu kalacak!

» »
Girne’de yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çaparak ölümüne neden olan M.G mahkemeye çıkarıldı.
Ogün Aldemir'in ölümüne sebep oldu... 3 Gün daha tutuklu kalacak!

Polis çavuşu Timuçin Nadir mahkemede olguları aktardı.

Polis, 18.03.2025 tarihinde, saat 21.50 sıralarında, Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, Miraç Genç’in (E-29), yönetimindeki VD 737 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmekte olan Ogün Aldemir’e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu Aldemir’in kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis, VD 737 plakalı araç sürücüsü M.G'nin tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıya yapılan nefes testinde alkol tespit edilmediğini söylerken, kanında da inceleme yapılmadığını, bu amaçla 20 cc kan örneği alındığını söyledi. Polis, kazanın meydana geldiği yolun karanlık olduğunu söylerken, ölen şahsın ülkede turist olarak bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde otopsi işlemlerinin tamamlandığını, 4 ifade alındığını söyledi. Polis, otopsi sonucuna göre Aldemir’in kaza sonucu öldüğünün teyit edildiğini açıkladı. Polis yapılan soruşturmada, zanlının 7 yaşından beri sağ gözünün protez olduğunun tespit edildiğini, ancak ehliyetinde gözü ile ilgili uyarı ibaresi olmadığını, bu konuyla ilgili ehliyet müfettişliğinde soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını ve ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına ve ehliyetine el konulmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Araçları soyan şahıs, tutuksuz yargılanacak!21 Mart 2025 Cuma 13:49
  • Gıda denetimlerinde 6 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı tespit edildi21 Mart 2025 Cuma 13:47
  • Yerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"21 Mart 2025 Cuma 12:56
  • Huzurevleri ve Bakım Merkezleri için yeni düzenleme!21 Mart 2025 Cuma 12:53
  • Girne’de Apartmanda Yangın!21 Mart 2025 Cuma 12:39
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Yaşayan 3 Kişi Tutuklandı21 Mart 2025 Cuma 12:28
  • Güzelyurt ve Girne’de Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı21 Mart 2025 Cuma 12:16
  • Lefkoşa’da Sahte Satış Sözleşmesiyle Dolandırıcılık21 Mart 2025 Cuma 12:04
  • Öğretmen sendikaları, Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem yapacak21 Mart 2025 Cuma 11:42
  • Rum mallarının satışıyla ilgili bir kişi tutuklandı!21 Mart 2025 Cuma 10:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti