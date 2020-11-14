Oğuz: "37 Yılda Küçümsenmeyecek Birçok Başarıya İmza Attık."

Kıbrıs Türk halkının varoluşu Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte mücadele sonucunda ulaşmış olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bağımsız ve çağdaş temeller üzerinde yükselmektedir.

37 yılda küçümsenmeyecek birçok başarıya imza attık. Herkesin üzerine düşen görev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sahip çıkmaktır.

Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, egemenliği ve güvenliğinin simgesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir. KKTC’ye uygulanan ambargolar karşısında Kıbrıs Türk halkı, sesini dünyada duyurmak için tüm olanakları zorlamakta, mücadelesini çeşitli platformlarda sürdürmektedir.

Bu anlamlı günde bugünlere gelmemizde büyük katıları olan Özgürlük ve varoluş mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf R. Denktaş’ı, tüm şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım. Halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı candan kutlar, herkese en derin sevgi ve saygılarımı sunarım.