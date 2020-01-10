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Oğuz: Panik yapacak bir durum yok, arıza iki ayda giderilecek

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Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi kapsamında öngörülen bir arıza meydana geldiğini belirtti.
Oğuz: Panik yapacak bir durum yok, arıza iki ayda giderilecek

Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye'den KKTC'ye Su Temin Projesi kapsamında öngörülen bir arıza meydana geldiğini belirterek, panik yapacak bir durum olmadığını söyledi.

Dursun Oğuz; "sabit boruların askıya geçiş noktasında" yaşanan kopmayla ilgili müdahalenin bu sabahtan itibaren başladığını söyledi.

Türkiye'deki makamlarla temas içinde  olunduğunu belirten Oğuz, Haber Kıbrıs Haber Merkezi'ne yaptığı açıklamada, "KKTC'de kurulan Geçitköy Barajı, 20 milyon metreküp su stoğuna sahip. Zaten öngörülebilir benzer arızalar için KKTC’de bir su stok noktası kurulmuştu. Bu stok, mevcutla birleştiğinde 10 aylık bir su ihtiyacımızı karşılar" dedi.

Oğuz, DSİ'nin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ortak bir organizasyon için çalışmalarını tamamladığını belirterek, "Hava muhalefeti izin verirse en geç iki ay içerisinde arıza giderilecek. Öngörülen bir arıza, müdahale mümkün" ifadesini kullandı

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