Oğuz:“Merkez bankasından bu ay 185 milyon TL borçlandık”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz BRT’de 14. Saat programına katılarak hayat pahalılığı ödeneği, Türkiye’den gelecek kaynak, olası bir seçimin maliyeti konularında açıklamalarda bulundu.

İşte Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“HÜKÜMETE ÖNERİYİ BİZ YAPTIK”

“SENDİKALARIN KARARINA SAYGIM VAR”

“Bir haftadır hayat pahalılığı gündemi meşgul etti. Pandemi ve sağlık ülkenin birinci gündemi.Bir yandan da ekonomi. Bugünkü eylemler oldu. Sendikalar devam edecek dedi. Tabi sendikaların kararına saygım var. Ama bizim de yapmamız gerekenler var. Hiçbir siyasetçi, hiçbir siyasi parti hiçbir hükümet böyle durumlar olsun istemez. Yani durup, dururken hiç bir hafta 10 gün önceden birşey yokken neden aniden gündem yaratalım yada bu kadar tepki alalım. Ki burada siyasi parti ayrımı da yok. Çünkü çalışanlarda her partiye mensup insanlar var. Ama birilerin de gerçekleri söylemesi lazım. Gerçi gerçeği hepimiz biliyoruz da birileri popülizm yapıyor. Birileri söylemiyor. Sendikalar açısından hak arama, hakkını kaybetmeme açısından doğru. Ama biz de yönetenler olarak hepimiz gelip geçiciyiz. Bugün bu makamdayız yarın olmayabiliriz. Sorun değil. Ama oturduğunuz makamın görev ve sorumlulukları ve sorumluluğunuz daha çok sizi bazen kararlar aldırmaya zorluyor. Ki hükümete bu öneriyi Maliye Bakanı olarak biz yaptık. Bu ada açıkca şeffaf”.

“GELİRLER VE GİDERLER ANLAMINDA ÖNÜMÜZÜ GÖREMİYORUZ”

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve gelecekteki ekonomik durumu hayat pahalılığı ödeneğini öteleme kararını almamıza neden oldu. Bunu muhalefette hükümette biliyor. Siyaset yapanlar da aslında sendikalar da biliyor. Bu süre içerisinde gelirlerimizi artırmamız inşallah çok olur.Belki daha fazla geriye dönüş olur. Ama şuanda gelinen aşamada maalesef gelirlerdeki gerileme devam ediyor. Önümüzü göremiyoruz. Bu da açık ve net. Mali açıdan gelirleranlamında da önümüzü göremiyoruz. Giderler anlamında da önümüzü göremiyoruz”.

“SAVCILIKTAN GÖRÜŞ GELDİ.MECLİS’E SEVK EDECEĞİZ ”

“Maliye’deki bütçedeki para toplanan gelir halkın geliri…..Gelirler giderleri karşılayamıyor. Meclis’teki konuşmamda da ne öneriyorsunuz soruma yanıt yok….Elimizden geldiği kadar hayatı ucuz tutmaya çalışıyoruz…. Toplumda da gelirler anlamında uçurum var. Burada kamuyu hedef göstermekte doğru değil. İşadamlarını hedef göstermekte doğru değil. Biz üzerimize düşeni yapacağız, toplaya bildiğimizi toplayacağız.Yasa ve kurallar çerçevesinde. Vergi ve gelir anlamında kaçaklar var ise bununla ilgili kararları almak ve yasaları da yapmak zorundayız…Şans Oyunları Yasası ile ilgili 3hafta önce Savcılıktan görüş geldi ve şuanda son düzenlemeleri yapıp, Meclis’e sevk edeceğiz. Bu ülke için gelir olacak. Bu ülkede dönen gelir hacmi devletin denetimi dışında olan bu değerden vergisini ve gelirini almak zorundayız”.

“KAMU ÇALIŞANLAR BU AY MAAŞLARINI 10.65’LİK HAYAT PAHALILIĞI ARTIŞI İLE ALACAK”

Hayat pahalılığı ödeneğini 3 ay ötelemiştik. Ötelediğimiz 10.65’lerden 27 Milyon TL’lik o ay için bir tasarruf elde ettik. Onu da yerel istihdamı destek altını çiziyorum özel sektöre hibe olarak verilen kovid desteğini yüzde 11işveren katkısı ile o kaynağı aktardık. Çünkü bütçenin içerisinde covid desteği olarak hükümet tarafından açıklanan paketin kaynağı yok. Kaynağı yok ama bir paket açıkladık özel sektöre destek anlamında. Ve bunu karşılamak zorundayız. Kim zorunda ? Bu ülke zorunda.Hepimiz zorundayız. Bütçe açığı çok fazla büyümesin diye miktarı 1500 TL olarak koyduk. Bunu bile karşılamakta zorunlanırken ki bugünkü eylemlerin de aslında baktığımızda bu aldığımız tedbirler çerçevesinde….O nedenle 3 ayda kesmiş olduğumuz bu 27 Milyon TL hükümetin açıkladığı özel sektöre destek olarak aktardık. Ama dedik ki 3 aylığına bu ötelemeyi aldık. Yasa Tasarısına çevirip, Meclis’ten geçirdik. 3 aylık kesintiler 2021 Aralık sonuna kadar çalışanlara ödenecek. Ancak 3 ay dolduğu için Nisan ayı sonu itibarı ile 10.65 maaşlara yansıtılacak. Yani bu ay maaşları kamu çalışanların 10.65’lik hayat pahalılığı artışı ile alacak”….

“2 AYLIK GERİYE DÖNÜK EK MESAİLER ÖDENECEK”

“Şuan 6 aya çıktı ödenmeyen ek mesailer. Ek mesailerle ilgili sendikalarla bir uzlaşı yaptık. O uzlaşının sözü olarak da 2 aylık bu ay içerisinde geriye dönük ek mesaileri ödeyeceğiz. Önümüzdeki ay da yeniden Mayıs ayı itibarı ile konuşacağız. Bunlar ivedi mükellefiyet ve geriden gelen mükellefiyetler. Bakın biz ileriye bakmamız gerekiyor. Ama gerideki mükellefiyetler de devam ettiği için bizim onları da karşılamamız gerekiyor.İnsanlar çalıştı ve hakkıdır. O nedenle hak arayışında olan eylemde olan herkese de saygı duyarım. Ama bizimde bu görevlerde bulunurken, buralarda otururken bu ülkenin geleceği açısından bazı tedbirler almamız lazım” …

“ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ÇİFTÇİYE VE HAYVANCIYA MÜKELLEFİYETLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ”

“Doğrudan Gelir Desteği olarak çiftçimize ödemelerini 5 ay oldu öteliyoruz. 27 Milyon TL’lik ödememiz var. 2 ay önce söz verdik maalesef sözümüzü tutamadık. Öteledik. Kaynak akışı da ekonomik protokolle ilgili gelmediği için. Hala hayvancının kulak parasını da bu ayın ilk haftası ödeyeceğiz dedik ancak kaynak akışı gelmediği için önceki gün 57 Milyon TL maliyenin borç ödemesi vardı. O borç ödememizi gerçekleştirdiğimiz için mükellefiyetlerde gecikme oldu. Önümüzdeki hafta içerisinde bu mükellefiyetleri de yapacağız”.

“KARA TABLO ÇİZMEK İSTEMİYORUM”

“Gidişat geride ve ivedi olan ihtiyaçları karşılayarak. Nereye kadar gideriz? Onu bilemem. Ama şimdi kara tabloda çizmek istemiyorum. Önümüzü göremiyoruz bu açık ve net. Bunu söylemekten çekinmem de. Bugün için kara tablo çizmekte doğru değil. Sonuçta bu ülkede bir ekonomi var. Öye yada böyle dönüyor yada dönmeye çalışıyor”.

“YAPMADIKLARIMIZIN NEDENİ POPÜLİZM UĞRUNA”

“ Türkiye’den gelecek kaynakla ilgili süreç devam ediyor. Bu süreci takip ediyoruz. Şunu da diyeyim. Kimse buradan popülizm yaptığımı yada şükrancılık olarak görmesin. İyi de Türkiye Cumhuriyeti var. İyi de Anavatanımız var. İyi de bugün gidip, isteyeceğimiz bir yer var. Ama bu istek sonsuz değil. Bu istek karşılıklı bir istek. Protokolde konulan ama bugüne kadar yapamadıklarımız ve yapmadıklarımız nedeni de popülizm uğruna”.

“HEDEFLENENLE ŞUANKİ VERGİLER BİRBİRİNİ TUTMUYOR”

“Vergiyi belli çerçevede topluyoruz…. İnsanlar artık düzenli olarak mükellefiyetlerini yerine getiremiyor. O nedenle sorunlar yaşıyoruz. Bütçe yapılırken hedeflenen vergilerle şuanki vergiler birbirini tutuyor mu? Şuan için tutmuyor”….

“Türkiye Cumhuriyeti’nden bu ülkeye gelecek olan bir bütçe kaynağı olacak. Ama bunun haricinde giderlerle ilgili KKTC hükümeti olarak birşeyler yapmamız gerekiyor. Bugün bu hayat pahalılığını dondurmak bunlardan bir tanesi. Ve bu yöntem ilk defa olan değil geçmiş yıllarda da uygulandı”….

“AÇIK KONUŞUYORUM; SUÇ SİYASİLERİN”

“ Seçim bu ülkede bir masrafa, maliyete yol açacağı için şimdi birileri seçimi dillendiriyor ya halk o durumda değil. Ara seçim orada da suç bizim, siyasilerin açık konuşuyorum. Seçim ve Halkoylaması yasasını yaparken bizim. Bir yasayı yaptık, güzelde bir yasa oldu. Bölgeceilikten çıkıldı. Devletin, halkın vekili, bakanısınız. Sadece bir bölgenin değil. Bunu yaparken nedense bu atlanmış. Bunun atlanması bugün ara seçim konusunun hiç düşünülmemesi. Bugün geldi önümüzü. Bir kişi için bütün memleketi sandık başına götürmek yasni insafa da sığmaz. Maddi olarak da kolay değil. Gerçekten. O nedenle artık onun da bir düzene girmesi lazım. Herhalde gündemde olan seçim yasasında ara seçim de düzeltilmeli”…

“DEĞMEZ…SEÇİMİN ÖTELENMESİ GEREK”

“ŞUAN ARA SEÇİME PARA AYIRMAK DOĞRU DEĞİL”

“ Şuan için ülkeyi ara seçime götürmek hepimizi maalesef zora koyar.Ara seçime gidersek 10 Milyon TL gerek. Değmez…Seçimin ötelenemesi gerek. Siyasi partilerde seçim tarihi konusunda bir uzlaşı olur. 2022’de yerel seçimler olduğundan ondan önce bir seçim tarihi belirlenerek bu sorun ortadan kalkar. Bu sorunu ortadan kaldırmak zorundayız. Bu kadar ihtiyaçlar varken şuan ara seçime para ayırmak doğru değil”….

“İLK ETAPTA 1500-1700 BİLEKLİK”

“Elektronik bileklik uygulaması ile ilgili kendi açımızdan belli sayıda olması ile ilgili bazı teminatlara girdik. Oradaki sorumluluğu aldık. İlk etapta 1500-1700 elektronik bileklik olayı var. Mayıs ayının 10’u itibarı ile 3 bin gelecek. Daha sonra Mayıs ayının ikinci haftası 2500 daha sonra da Mayıs ayında 10 bine tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaş 750 TL ödediği zaman bunun 350 TL depozit olacak. 400 TL’nin 200’ü ilgili firmanın hizmeti diğer 200 TL’de sağlık gideri olacak. Temaslılar, Öğrenciler ve pozitiflerle ilgili bütün sorumluluk bizde olacak onların ödemesini mali açıdan yapacağız. Yani devletin şuanki mükellefiyeti ne ise aynılarını yapmaya devam edecek”….

“MERKEZ BANKASINDAN BU AY 185 MİLYON TL BORÇLANDIK”

“Bu ay Merkez Bankası’ndan 185 Milyon T L borçlandık. Bir önceki ay 200 Milyon TL kısa vadeli avans çektik. Onu geri ödeme yok.O bizim hak edişimizdir. Onun dışında biz 113 Milyon TL’lik borçlanmaya gitmiştik. Biliyorsunuz ilk defa 6 Milyon 360 Bin TL hazine bonusu çıkarttık. 5 mayıs’ta bunun geri dönüş ödemesini yapacağız. 59.5 Milyon TL’lik borçlanmamız var. Bu da Haziran’da olacak. Bir de 48 Milyon TL 2022’de olacak. Bizimgelirgider anlamında gelirlerimiz değişiyor. Hedeflerle tutmuyor. Giderleri öteleyerek gidiyoruz. Sorunumuz orda. Kaynak akışı geldiği zaman bir kısım onları yapıp, önümüzdeki o birikeni sonuçta eritmek durumundayız. Şuana kadar 1 Milyon 356 topladık 1 Milyon 962 giderimiz oldu. Ciddi bir fark var. Şuanda Türkiye’den gelecek kaynak artık önümüzü o açacak. Beklentimiz protokolün yürürlüğe girdikten sonra hem hibe anlamında hem kredi anlamında kaynağın açılması”….