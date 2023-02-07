OHAL ilan edilmesi ne anlama geliyor?

Erdoğan, "Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve ilki 7,7; ikincisi 7,6 olan depremler 10 şehirde yıkım ve hasara yol açtı. Depremlerde şu ana kadar 3 bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti, 25 binden fazla da yaralı var.

Erdoğan'ın da açıklamasında değindiği Anayasa'nın 119'uncu maddesi, belli şartlar altında Cumhurbaşkanı'na OHAL ilan etme yetkisi veriyor.

Anayasa'nın 119'uncu maddesinde bu şartlar arasında savaş, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketleri, salgın hastalık ve ağır ekonomik bunalımın yanı sıra "tabii afet" de sıralanıyor.

Anayasa'ya göre, OHAL ülkenin tamamında veya bir bölgesinde ilan edilebiliyor ve en fazla altı sürebiliyor.

OHAL ilanı kararın verildiği gün Resmi Gazete'de yayımlanıp, onay için aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) gönderiliyor. TBMM, gerekli görmesi halinde süreyi kısaltıp uzatabiliyor ya da OHAL'i kaldırabiliyor.

OHAL ilanı hangi yetkileri veriyor?

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin daha hızlı bir şekilde koordine edilebilmesi için bir süredir OHAL ilan edilmesi çağrıları yapılıyordu.

OHAL ilanı, olağanüstü durumlarda yardım faaliyetlerinin hızlandırılması ve hayatın normal akışına dönülmesini sağlayacak adımların daha hızlı bir şekilde atılması için idareye istisnai yetkiler kullanma hakkı tanıyor.

Afet durumlarında alınacak tedbirler ve OHAL'in uygulamasına ilişkin detaylar ise kanunlarla düzenlenmiş durumda.

OHAL Kanunu'nun 5'inci maddesine göre, doğal afet nedeniyle OHAL ilan edilmesi durumda, "felâkete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafisi için ihtiyaç duyulan ve hemen sağlanamayan para ve her türlü taşınır ve taşınmaz mallar ve yapılması gereken işler; para, mal ve çalışma yükümlülüğü yoluyla" sağlanması öngörülüyor. Bu yükümlülüklerin detayları da yine aynı kanunda düzenleniyor.

OHAL Kanunu'nda kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel ve tüzel kişilerin de arazi, arsa, bina, araç, gereç, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi kendilerinden talep edilen her türlü maddeyi vermek zorunda olduğu belirtiliyor.

OHAL'in yardım çalışmalarına etkisi ne?

OHAL, ilan edildiği bölgelerde valilere çevre illerden ve ordudan yardım isteme yetkisi de tanıyor.

Kanunun 20'nci maddesinde, "Bölgelerinde... olağanüstü hal ilan edilen bölge valileri, kendi mülki idare bölümlerindeki 'Acil Kurtarma ve Yardım Örgütlerinin' ihtiyacı karşılamayacağının anlaşılması üzerine, çevredeki bölge valiliklerine başvururlar. Bölge valileri, ani ve olağanüstü olaylarla karşılaşmaları veya yakın bölge valiliklerinin göndereceği yardım gelinceye kadar, bölgedeki en büyük askeri komutanlıktan yardım isteyebilir" ifadeleri yer alıyor.

OHAL Kanunu'nun getirdiği bir başka düzenleme de OHAL Koordinasyon Kurulu'nun kurulması. Doğal afet durumlarında ilan edilen OHAL'de Koordinasyon Kurulu da farklı bölgelerdeki yardımların düzenlenmesi ve arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonunun sağlanmasından sorumlu oluyor.

Türkiye'de daha önce yaşanan depremlerin ardından özellikle sosyal medyada sarsıntının büyüklüğünün 7'nin üzerinde olması halinde OHAL ilan edilmesinin zorunlu olduğu yönünde iddialar sıkça dolaşıma girmişti.

Ancak, Anayasa ve başta OHAL Kanunu olmak üzere ilgili yasal düzenlemelerde böyle bir şart ve zorunluluk yer almıyor.