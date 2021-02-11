Oktay: "Rumlar Maraş’ı unutsun. Bitti geçmiş olsun"

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Maraş harabe olarak tutulamaz. Tekrar Kıbrıs’ın incisi olabilir. Bundan herkes kazançlı çıkar. Maraş açılımının devamı gelecektir. "

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Maraş harabe olarak tutulamaz. Tekrar Kıbrıs’ın incisi olabilir. Bundan herkes kazançlı çıkar. Maraş açılımının devamı gelecektir. Artık Yunanistan’ın ve Rum kesiminin Maraş’ın pazarlık konusu olduğunu unutması lazım. Bitti, geçmiş olsun” diye konuştu.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Federasyon bitmiştir. İki devletli çözümden başka yol yoktur. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksınız” sözlerini anımsatan Oktay, Erdoğan’ın konuşmasını tarihi olduğunu ve mesajının da net olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin tehditle iş yapmayacağını ifade eden Oktay, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, diklenmeyen, ama dik duruşu olan bir liderdir” dedi.

"TÜRK TARAFI HER ZAMAN YAPICI BİR TUTUM SERGİLEDİ"

Türk tarafının çözüm için her zaman yapıcı bir tutum sergilediğini kaydeden Oktay, “Buna rağmen iyi niyetli bir karşılık alamadık” dedi.

Rum tarafının hiçbir zaman elindeki gücü ve kaynakları paylaşmak istemediğini vurgulayan Oktay, “Rum tarafının niyeti sadece Kıbrıslı Türkleri asimile etmeye çalışmak, geliştirdiği tüm oyunlar aldatmacadır” diye konuştu.

Türkiye’nin, “Crans Montana görüşmelerinin ardından federasyon bitmiştir” dediğini söyleyen Oktay, 5+BM’nin bir vizyon toplantısı olacağını, bu toplantıda federasyonun konuşulmayacağını, Erdoğan’ın son noktayı koyduğunu belirtti.

"FEDERASYON GERİDE KALMIŞTIR"

Artık iki devletliliğin müzakere edilebileceğini ifade eden Oktay, federasyonun geride kaldığını, iki devletli çözümden başka çıkış yolu olmadığının altını çizdi. Oktay, 1968'den beri federasyon temelinde sürdürülen müzakerelerden bir sonuç alınamadığını kaydetti.

Doğu Akdeniz ve hidrokarbon konusuna da değinen Oktay, “Hidrokarban kaynakları, çatışmanın değil, barışın aracısı olabilir. Burada var olan kaynakların nasıl paylaşılacağıyla alakalı yine teklifimiz oldu. KKTC hükümeti olarak yapılan bu teklif hala geçerlidir” dedi.

"İŞGALCİ GÖRMEK İSTİYORLARSA AYNAYA BAKSINLAR"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, stratejik dış politika hedeflerinin adadaki sözde ‘Türk işgalini’ sona erdirmek olduğu şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Oktay, “Algı, başka bir şey, gerçeklik daha başka bir şey” diyerek, “Yunanistan Başbakanı ile Rum kesimini temsil eden kişinin, bol keseden atıp tuttukları söylemler, aslında aynaya bakarak konuştukları şeylerdir. İşgalci görmek istiyorlarsa aynaya baksınlar” şeklinde konuştu.

Maraş’ın açılmasına KKTC hükümetinin karar verdiğini Türkiye’nin de buna sonuna kadar destek verdiğini ifade eden Oktay, “Maraş kapalı iken farelerin gezmesi mi iyi, yoksa çoluk çocukların oralarda bisiklet sürmesi mi daha iyi” dedi.

"RUMLAR MARAŞ'I UNUTSUN"

Oktay, “Maraş harabe olarak tutulamaz. Tekrar Kıbrıs’ın incisi olabilir. Bundan herkes kazançlı çıkar. Maraş açılımının devamı gelecektir. Artık Yunanistan’ın ve Rum kesiminin Maraş’ın pazarlık konusu olduğunu unutması lazım. Bitti, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.