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Oktay, Sennaroğlu ile bir araya geldi

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi.
Oktay, Sennaroğlu ile bir araya geldi

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi.

KKTC için güzel projelerle geldiklerini ve önemli projelere imza atılacağını müjdeleyen Oktay, KKTC Belediyeler Birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin karşılıklı projeye imza atacağını belirtti.

KKTC’nin, Türkiye de olduğu gibi dijital dönüşüm faaliyetlerine imza atmasını istediklerini kaydeden Oktay, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç’un da ziyaretine eşlik etmesinin bu anlamda önemli olduğunu dile getirdi. Oktay, yapısal dönüşümün KKTC’te büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kıbrıs görüşmelerinde meclisin göstereceği iradenin önemli olacağına vurgu yapan Oktay, “Her zaman birlik ve beraberlik içinde olursak karşımızda kimse duramaz. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da dediği gibi millet iradesi bir olursa çılgın Türklerin işi kolaylaşacaktır. Dayanışma sesimizi güçlü kılacaktır.”dedi. Oktay, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek sözlerini sonlandırdı.

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