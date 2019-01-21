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Okul çağı hastalıkları ve yapılması gerekenler

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Çocuklar, eğitim hayatlarına başladıkları dönemde sık sık ateşli enfeksiyon hastalıkları geçirirler. Bunun temel sebebi çocukların hayatlarında ilk defa toplum içerisindeki mikroplara maruz kalmalarıdır.
Okul çağı hastalıkları ve yapılması gerekenler

Çocuklar, eğitim hayatlarına başladıkları dönemde sık sık ateşli enfeksiyon hastalıkları geçirirler. Bunun temel sebebi çocukların hayatlarında ilk defa toplum içerisindeki mikroplara maruz kalmalarıdır. Okul ve kreşlerin genel olarak kalabalık, yeteri  kadar havalandırılamayan ve hijyenik şartların tam olarak sağlanamadığı ortamlar olması sebebi ile bu enfeksiyonlar daha da artmaktadır. Bu şartlar ise bulaşıcı hastalıklar için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Okul dönemindeki bulaşıcı hastalıkları azaltmak için velilere ve okul yöneticilerine büyük iş düşmektedir.

Okullarda en sık rastlanan bulaşıcı hastalıklar döküntülü hastalıklar, hepatitler, grip, bronşit ve parazit enfeksiyonlarıdır. Bu hastalıkların bazıları aşıların uygun ve tam olarak yapılması; bazıları ise kişisel hijyen şartlarına dikkat edilmesi ile önlenebilir.

Çocukları bu enfeksiyonlardan korumak için hangi aşılar yapılmalıdır?

  • 6 aydan büyük çocuklara mevsimsel grip aşısı yapılmalıdır.
  • Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi bulaşıcı döküntülü hastalıklar için KKK aşısı yapılmalıdır.
  • Sarılık hastalığı için hepatit A aşısı yapılmalıdır.
  • Yine döküntülü bir hastalık olan suçiçeği için doğru zamanda yapılan bir aşı maksimum koruma sağlamaktadır.
  • Bulaşıcı ishal hastalığı için rota aşısı yapılmalıdır.

Kısacası okul dönemi öncesi çocuğunuzun eksik aşıları, aşı kartlarından faydalanarak ve çocuk doktoru gözetim ve önerisine göre tamamlanmalıdır.

 

El temizliği çok önemli

Birçok hastalığın başlıca bulaşma yolu el ile temastır. Bu sebeple özellikle tuvalet sonrası ve yemek öncesi eller su ve sabun ile uygun yıkanmalıdır. Okul döneminde doğru kazandığımız bu alışkanlıklar gelecekte daha sağlıklı bir toplum için önem arz etmektedir. Çocuklara el yıkama konusunda sürekli eğitim verilmelidir.

Hasta çocuğu okula göndermeyin

Bulaşıcı hastalık tanısı konan çocuklar doktorun önerdiği süre boyunca okula gönderilmemelidir. Ayrıca çocuğunuzda herhangi bir hastalık ortaya çıktığında, okul yetkilileri bu durumdan haberdar edilmelidir. Hastaya yakın diğer çocuklar takibe alınarak hastalığın yayılmasını engelleyecek tedbirler alınmalıdır.

Çocuklarımızı enfeksiyonlardan korumak için;

  • Eksik aşılar varsa tamamlanmalı
  • Özellikle tuvalet sonrası ve yemek öncesi eller sabun ve su ile uygun şekilde yıkanmalı
  • Ortamlar mümkün olduğunca havalandırılmalı
  • Özel eşyalar ortak kullanılmamalı (kalem, bardak gibi)
  • Dengeli beslenilmeli ve bol sıvı tüketilmeli
  • Düzenli ve yeterli uyukuya dikkat edilmeli
  • Dirsek içerisine hapşırma ve öksürme alışkanlığının geliştirilmesi sağlanmalı(avuç içine veya havaya hapşırma ve öksürük ile enfeksiyonlar daha kolay bulaşmaktadır)
  • Çocuğunuzda enfeksiyon hastalıkları olması durumunda, diğer çocuklara bulaştırmaması açısından okula gönderilmemeli  ve evde istirahat etmelidir
  • Ortak objeler sık ve uygun temizlenmeli (kapı kolu, masa, oyuncak gibi)

Çocuk kişisel hijyen alışkanlıklar için sürekli eğitilmeli

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