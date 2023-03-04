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Okullarda zehirlenmeler… Veliler protesto etti

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İran'da çoğunlukla kız okullarında zehirlenme vakalarının önüne geçilememesine tepki gösteren bazı veliler, başkent Tahran'daki Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gösteri düzenledi.
Okullarda zehirlenmeler… Veliler protesto etti

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Tahran 5. Bölge Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan bir grup veli, okullarda zehirlenme tehlikesi altında bulunan çocuklarının güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Yetkililer aleyhinde sloganlar atan velilere güvenlik güçlerinin müdahale etmediği görüldü. Ülkedeki öğretmenlerin de 7 Mart’ta Tahran’daki Meclis binasının karşısında ve çeşitli kentlerde Milli Eğitim Müdürlüklerinin önünde protestolar düzenleyeceği bildirildi.

Zehirlenme vakalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ülke genelinde en az 30 okulda yüzlerce kız öğrencinin zehirlenmesinden ülkesinin düşmanlarını sorumlu tuttu. Reisi, “Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı, bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir. Bu bahaneyle toplumun psikolojisini hedef gösterenler, kesinlikle öğrencilerin ve ailelerinin sağlığını düşünmüyorlar, amaçları her ne bahaneyle olursa olsun ülkede isyan ve kaos çıkarmaktır” dedi.

“DÜŞMANLAR YÖNETMİŞ OLABİLİR”

Meclis Eğitim Komisyonu Üyesi Mehdi İsmaili ise Cameran adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, meselenin ulusal güvenlik sorunu haline geldiğini söyleyerek, “Bu tuhaf ve acı olayların başlangıcından bu yana aylar geçti ancak bakanların meclisteki çeşitli komisyonların ve diğer kurumların araştırmalarına rağmen kökeni henüz bulunamadı” ifadelerini kullandı.

İsmaili, “Bu olayları düşmanlar yönetmiş olabilir ancak bu zehirlenmelerin nedeni teknik açıdan Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilmelidir” değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan yerel medyada yer alan haberlere göre, bugün de Tahran eyaletine bağlı Melard ilçesindeki bir kız okulunda bazı öğrenciler zehirlendi. Haberlerde, detay verilmedi ve konuyla ilgili yetkililerin açıklamasının beklendiği aktarıldı.

İran’da 30 Kasım 2022’den bu yana okullardaki toplu zehirlenme vakaları dikkati çekiyor. Kum, Loristan, Tahran, Erdebil, Kirmanşah, Simnan, Mazenderan, Çeharmahal ve Bahtiyari, Elburz ve Rezevi Horasan eyaletlerinde yaklaşık 100 günde 1000’i aşkın öğrencinin zehirlendiği belirtiliyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.

KASITLI OLABİLİR

İran Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat’ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, “Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi” demişti. Sağlık Bakanı Behram Aynullahi ise 28 Şubat’taki açıklamasında, farklı okullarda yüzlerce kızın etkilendiğini ve bazı politikacıların kız çocuklarının eğitimine karşı çıkan birtakım aşırılık yanlısı grupların olayın arkasında olabileceğini öne sürdüğünü söylemişti.

Cumhurbaşkanı Reisi, şüpheli zehirlenme olaylarını araştırmak üzere 1 Mart’ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ve Sağlık Bakanı Behram Aynullahi’yi görevlendirmişti.

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