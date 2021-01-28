Ombudsman Emine Dizdarlı:“Anayasamıza göre düşünce suçu yoktur”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, hukuk sistemimizin özelliğinden dolayı ülkemizde düşünce suçu olmadığını, anayasamıza göre herkesin kendi görüşünü, kendi kanaatini din, dil ve ırk gözetmeksizin söylemekte serbest olduğunu vurguladı.

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, hukuk sistemimizin özelliğinden dolayı ülkemizde düşünce suçu olmadığını, anayasamıza göre herkesin kendi görüşünü, kendi kanaatini din, dil ve ırk gözetmeksizin söylemekte serbest olduğunu vurguladı.

Kişilerin düşündüklerini söyleyebilmesinin, anayasal koruma altında olduğunu belirterek, “Aksi takdirde her düşündüğünü söyleyen insan hapishanede olurdu. Bu hem gazetecilere hem de düşüncesini söyleyen herkese bir korumadır. Hukuksal yapımızın bir parçasıdır” dedi.

Emine Dizdarlı, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Çevre konusunda yapılabilecek olanlar vardır”

Çevre konusunda yaşanan sorunlarla ilgili yetki karmaşasına katılmadığını ve mağduriyetlerden dolayı dava açılabileceğine işaret eden Dizdarlı, “Çalışan azlığından denetim yapılamayabilir ancak denetime çıkıldığında tespit edilen hususlarda cezalar verilmesi gerekir” diye konuştu.

“Anayasamıza göre düşünce suçu yoktur”

“KKTC’deki hukuk sisteminin özgürlükçü bir yapısı mı var yoksa yargıçlar düşünce suçundan ceza vermesin diye mi hareket ediyor?” sorusunu yanıtlayan Dizdarlı, “Bu tamamen hukuk sistemimizin özelliğinden dolayıdır. Bizim anayasamıza göre bir düşünce suçu yoktur. Herkes kendi görüşünü, kendi kanaatini din, dil ve ırk gözetmeksizin söylemekte serbesttir. Bu nedenle tamamen bir anayasal korumadır. Aksi takdirde her düşündüğünü söyleyen insan hapishanede olurdu. Bu dem gazetecilere hem de düşüncesini söyleyen herkese bir korumadır. Hukuksal yapımızın bir parçasıdır” dedi.

“KKTC’de Anglosakson hukuk sistemi kullanılıyor”

KKTC’de Anglosakson hukuk sistemi kullanıldığından dolayı gıyabında (kendi yokken) yargılanma olmadığını da anlatan Dizdarlı, “Ceza davalarında sanık mahkemede bulunmalıdır. Yargı sürecini izlemelidir” dedi.

“KKTC vatandaşı suçlular iade edilmez”

Suçluların iadesiyle ilgili konuşan ve Türkiye ile yapılan anlaşmaya dikkat çeken Dizdarlı, “Kendi ülkelerinde cezasını çekebilsin ve ailesiyle görüşebilsin diye TC vatandaşları Türkiye’ye iade edilebilir ancak KKTC’de bulunan KKTC vatandaşı olanlar başka bir ülkeye iade edilmez” diye konuştu.

“Meclisteki istifa ile ilgili düzenleme değişmelidir”

Mecliste istifa eden iki milletvekilinin istifalarının reddedilmesiyle ilgili görüşlerini açıklayan Dizdarlı, “Yasalardaki eksiklikler, meclis düzenleme yaparak gidermeli. Meclisteki istifa ile ilgili düzenleme değişmelidir. Hüseyin Özgürgün hür iradesiyle istifa etti ancak kabul edilmemesi düşündürücüdür. Meclise seçilenle ilgili halkın iradesinin yansıdığı doğrudur ancak seçime girme kararı veren devam etmeme ve istifa etme hakkına da sahiptir” ifadelerini kullandı.