Ömründe en az 100 sigara içmiş olanlara aşı önceliği

ABD eyaletlerinden Kuzey Karolina'da koronavirüs aşısında öncelikli gruplar konusunda vatandaşları istemeden sigara içmeye yöneltmesinden korkulan yeni bir düzenleme yapıldı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde hayatında en az 100 sigara içmiş olanlara koronavirüs aşısı sırasında öncelik verilmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında 'daha hızlı sigara içip bir an önce aşı olabilme fikrini' gündeme getirdi.

In North Carolina beginning on March 24, if you are a smoker (current or former) who has consumed at least 100 cigarettes in your lifetime, you too can get vaccinated, according to the North Carolina Department of Health and Human Services.https://t.co/QB59Duuxtt