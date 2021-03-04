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Ömründe en az 100 sigara içmiş olanlara aşı önceliği

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Ömründe en az 100 sigara içmiş olanlara aşı önceliği
Ömründe en az 100 sigara içmiş olanlara aşı önceliği

ABD eyaletlerinden Kuzey Karolina'da koronavirüs aşısında öncelikli gruplar konusunda vatandaşları istemeden sigara içmeye yöneltmesinden korkulan yeni bir düzenleme yapıldı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde hayatında en az 100 sigara içmiş olanlara koronavirüs aşısı sırasında öncelik verilmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında 'daha hızlı sigara içip bir an önce aşı olabilme fikrini' gündeme getirdi.

Aşılama çalışmalarının halihazırda başladığı Kuzey Karolina'da sıra 24 Mart'ta 4. Grup'a gelecek. Virüsü kapma ihtimali daha yüksek olan ve/veya ciddi hastalık riski bulunan 16-64 yaş arası vatandaşlar, evsizler ve parmaklık arkasındakiler 4. Grup kapsamında yer alıyor. Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'ndan dün yapılan açıklamaya göre şu anda kullanıcı olup olmadığına bakılmaksızın ömrü boyunca en az 100 sigara içmiş olanlar da bu gruba dahil edilecek.

Öte yandan bu durum sosyal medyada espri konusu oldu. Telegraph gazetesinin aktardığına göre Daily Beast sitesinden Molly Jong- Fast, "1990'larda yaşamış herkes bu kapsama girmiyor mu?" diye sordu.

Georgia Eyalet Üniversitesi'nden jeoloji profesörü Victor Ricchezza, "Yıllardır sigara içmedim ama Kuzey Karolina'ya varana dek 100 sigara içebilirim diye eşimle şakalaşıp durduk" ifadesini kullandı.

 

Eski tenis şampiyonlarından Martina Navratalova da "Bu çılgınlık. Binlerce insan sırf erken aşı olabilmek için sigaraya başlayabileceğini söylüyor" dedi.

Demokrat Vali Roy Cooper ise aşılamanın hızlı ve adil biçimde yapıldığını söylemekle yetindi; Kovid-19 verilerindeki düşüşün, aşı tedarikinin artmasının ve sağlık protokollerinin esnetilmesinin umut kaynağı olduğunu belirtti.

 

 

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