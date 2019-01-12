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Önlem alınmazsa Türkiye'deki gazeteler kapanacak

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Zaten sayfa sayısını düşürme, renksiz baskı, fiyatlarına zam, haftada ya da 15 günde bir çıkma seçeneklerini gündeme alan gazeteler, eğer ivedilikle önlem alınmazsa ya kepenk kapatacaklar ya da işçi çıkartmak zorunda kalacak
Önlem alınmazsa Türkiye'deki gazeteler kapanacak

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, yerel basın kuruluşlarını ayakta tutan resmi ilanlara ilişkin Basın İlan Kurumu tarafından getirilen “iki bin TL ve üzeri borcu olanların vergi borcu olmaması” şartının geçen yıl olduğu gibi bu yılda da ertelenmemesine tepki gösterdi.

Meclis’te Maliye ve Hazine Bakanlığı’na çağrıda bulunan Çakırözer, “Döviz kurundaki artış ve yaşanan kâğıt krizi ile Anadolu basının zaten zor koşullar altında, borç içinde yayın hayatını sürdürmeye çalışıyor. Şimdi borçları ertelenmeyen gazeteler kapanma, gazeteciler de işsizlikle karşı karşıya kalacak. Alınan karardan derhal vazgeçilmeli. Gazetelerin kapanmaması, işsiz gazeteci sayısının artamaması ve halkın haber alma hakkı için gazetecilerin borçları ertelenmeli ve yapılandırma kapsamına alınmalıdır” dedi.

Yerel basın kuruluşlarını ayakta tutan resmi ilanlara ilişkin Basın İlan Kurumu tarafından getirilen “İki bin TL ve üzeri borcu olanların vergi borcu olmaması” koşulu Ocak 2019 itibariyle uygulanmaya başlandı. Uygulanmanın bir yıl daha ertelenmemesine tepki gösteren Çakırözer, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, “Daha öncede defalarca dile getirdik, çağrıda bulunduk ama dinlemediler. Bu durum yüksek miktarda borcu olan gazetelerin yüzde 80’ini etkileyecek. Zaten sayfa sayısını düşürme, renksiz baskı, fiyatlarına zam, haftada ya da 15 günde bir çıkma seçeneklerini gündeme alan gazeteler, eğer ivedilikle önlem alınmazsa ya kepenk kapatacaklar ya da işçi çıkartmak zorunda kalacak.” dedi.

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