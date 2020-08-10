  • BIST 1.073
  • Altın 477,394
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,5814
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAKKTC'de 1960 test 2 vaka

ORC Araştırma'nın anketinden: 'İnce parti kursa oy verir misiniz?

»
ORC Araştırma'nın anketinden: 'İnce parti kursa oy verir misiniz?' sorusuna 'hayır' yanıtını verenlerin oranı yüzde 89.5
ORC Araştırma'nın anketinden: 'İnce parti kursa oy verir misiniz?

ORC Araştırma son seçim anket sonuçlarını paylaştı. Partilerin son oy oranlarının yayımlandığı anket sonucunda, yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce'yle ilgili elde edilen sonuçlar dikkat çekti.

CHP'den ayrılarak yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce, siyaset kulislerini hareketlendirirken, ORC Araştırma bir anket çalışması yaptı. 6-8 Ağustos 2020 tarihleri arasında 41 ilde toplam 4120 kişi ile (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen anket çalışmasına katılanlara "Muharrem İnce parti kursa, oy verir misiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçları ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından paylaşılırken, "Hayır" cevabını verenlerin oranının yüzde 89.5 çıkması dikkat çekti. Sonuçlara göre "Evet" diyenlerin oranı yüzde 4.1, "Kararsızım" diyenlerin oranı ise yüzde 6.4.

Katılımcılara bir başka başlık olarak "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları ise öyle:

AK Parti - Yüzde 36.6

CHP - Yüzde 25.9

MHP - Yüzde 14.1

HDP - Yüzde 9.6

İYİ Parti - Yüzde 8.1

DEVA - Yüzde 2.3

Gelecek Partisi - Yüzde 1.6

Saadet Partisi - Yüzde 0.8

Diğer - Yüzde 1.0

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Koronavirüs | 15 kişi daha hayatını kaybetti, 1182 yeni vaka tespit edildi09 Ağustos 2020 Pazar 20:57
  • Rusya'dan Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşları başlıyor09 Ağustos 2020 Pazar 20:16
  • Oktay: Mersin Limanı Lübnan’ın hizmetinde09 Ağustos 2020 Pazar 15:02
  • Konya'da iş yerinde doğal gaz patlaması! (Gelişme)09 Ağustos 2020 Pazar 14:57
  • Prof. Ceyhan: Üniversitelerde mümkün olduğu kadar uzaktan eğitim yapılmalı09 Ağustos 2020 Pazar 14:57
  • İskenderun'da cenazeler karıştı, yanlışlıkla Suriye'de gömüldü09 Ağustos 2020 Pazar 14:46
  • Konya'da iş yerinde doğal gaz patlaması!09 Ağustos 2020 Pazar 14:40
  • Azeri ve Türk özel kuvvetlerinden ortak tatbikat kapsamında taarruz09 Ağustos 2020 Pazar 14:23
  • İlias Leondaris: “Türkiye’nin caydırılması başarıldı, tamamlanmadı”09 Ağustos 2020 Pazar 14:20
  • Bulgaristan-Türkiye Sınırında Yangın…09 Ağustos 2020 Pazar 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti