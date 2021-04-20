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Ören, Sadrazam ve Kayışkanat DP’den istifa etti…

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Ören, Sadrazam ve Kayışkanat DP’den istifa etti…
Ören, Sadrazam ve Kayışkanat DP’den istifa etti…

Uzun yıllar Demokrat Parti’de görev alan Tuğcehan Ören partiden istifa ettiğini açıkladı. Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ören, kendisi ile birlikte Özkan Sadrazam ve Hüseyin Kayışkanat’ın da istifa ettiğini aktardı.

Tuğcehan Ören’in açıklaması şöyle:

Kamuoyuna duyuru.

Yıllardan beri hizmet verdiğim Demokrat Partiden görevim olan divan başkan yardımcılığından ve üyeliğinden aynı zamanda Akdeniz Örgüt Başkanı sn Özkan Sadrazam ile Karakum örgüt başkanı Hüseyin Kayışkanat istifa ettiğimizi bildiririz.

Ben siyasete halkıma hizmet vermek için girdim.

Maalesef halkın refah seviyesinin düştüğü ekonominin yerlerde süründüğü insanların kepenk kapattığı ve iflas ettiği buna bağımlı yanlış siyasi kararların alınıp vesile olunduğu bir hükümet ortaklığı içerisinde bulunmak benim siyasi anlayışıma aykırıdır. Bu neden ile yollarımızı DP ile ayırdığımı bilmenizi isterim.

Sevgi ve saygılarımla.

 
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