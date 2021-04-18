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Örgütlerden açıklama:Bu memleketi demokrasi ve insan hakları ilkeleri ile yöneteceğiz!

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Örgütlerden açıklama:Bu memleketi demokrasi ve insan hakları ilkeleri ile yöneteceğiz!
Örgütlerden açıklama:Bu memleketi demokrasi ve insan hakları ilkeleri ile yöneteceğiz!

Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin Anayasa Mahkememizin aldığı bir karara verdikleri tepkiler artarak büyümekte ve laik yapımızı tehdit etmekle kalmayıp, yargının bağımsızlığına açık müdahale şeklinde kendini göstermektedir.

İnsan hakları mücadelesi veren örgütler olarak demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu ve ülkemizi yönetme kapasitesi ve kararlılığına sahip olduğumuzu beyan ederiz. Hiçbir ülkenin kurumlarımızın ve adalet sistemimizin çalışma şekline ve bağımsızlığına müdahale etme hakkı yoktur. Kıbrıslı Türk toplumu yetkililerine ve örgütlerine hakaret etme veya tehdit savurma hakkı da yoktur.

 

Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Sn. Fuat Oktay’a, Sn. Mevlüt Çavuşoğlu’na bizim ülkemizdeki demokrasi anlayışı gereği kuvvetler ayrılığını uyguladığımızı ve yargı bağımsızlığına sonuna kadar inandığımızı belirtmek isteriz. Yargıya yapılacak her türlü tehdit ve gözdağının bu ülkedeki demokratik değerleri ciddi anlamda tehdit ettiğini ve ileride geri dönülmez sıkıntılara yol açacağını belirtiriz. Bugün hep birlikte yargının bağımsızlığı için bir araya gelmeli ve adalet terazisinin siyasi güç oyunlarına feda edilmemesi gerektiğini söylemeliyiz. Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Başkanı’nın yanındayız ve 19 Nisan Pazartesi günü Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ve Mağusa Mahalli Barosu’nun çağrısıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde yapılacak eyleme destek verdiğimizi tüm kamuoyuyla paylaşırız.

İmzacı Örgütler: Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Mülteci Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği - İnsan Hakları Komitesi, Üçüncü Toplum Forumu.

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