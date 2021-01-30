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Orkoz:81 kişiyi Covid-19 sebebiyle işten çıkardılar!

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İki çocuk babası Esengin Orkoz bugün 80 iş arkadaşıyla birlikte işine son verildiğini duyurdu.
Orkoz:81 kişiyi Covid-19 sebebiyle işten çıkardılar!

İki çocuk babası Esengin Orkoz bugün 80 iş arkadaşıyla birlikte işine son verildiğini duyurdu.

Sosyal Medya Hesabından tepki gösteren Esengin Orkoz ''Nasıl Geçineceğiz?'' sorusunu sordu.

Gönyeli’deki karantina otelinin güvenlik işlerini yürüten ‘Özel Güvenlik’ isimli firmada çalışan evli ve iki çocuk babası Esengin Orkoz isimli vatandaş, 80’e yakın arkadaşıyla birlikte “pandemi” öne sürülerek aniden işten çıkartıldı.

Orkoz’un açıklaması şöyle:

Malesef 80 İş Arkadaşımla Beraber Covid 19 Nedeniyle Sektörün Kötü Olduğu İçin İşlerimize Bugün Son Verildi Ben Kendi Adıma Konuşmak İsterim. Dört Kişiye Bakmakla Yükümlü Biriyim Bu Zor Dönemde İşsiz Kalmak Çok Kötü Pisikolojik Durumum Alt Üst Durumda Şimdi Ben Sorarım Burdan Yetkililere Aileme Nasıl Bakacam Hırsızlık Yaparakmı Dolandırıcılık Yaparakmı Borçlu Olduğum Kişilerin Yüzüne Nasıl Bakacam Ya Evlatlarımın Bir Babanın Çaresizliği Kadar Kötü Bir Olay Yok Ne Malımız Var Nede Mülküm Satıp Bir Süre Yaşama Tutunalım Yakındır Elektrik Kesilir Elimizde Olanda Tükenir Sonra Ne Mi Yapacam İşde Orasını Bende Bilmem Kendimimi Keseyim Birilerinimi Keseyim Vitrinleri İndirip Olaymı Çıkarayım Yoksa Banka Mı Soyayım Çaresizlik Her Şeyin Başlangıcı Değilmidir Zaden.

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