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Oruç Reis Antalya açıklarına demirledi

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Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarına demirledi.
Oruç Reis Antalya açıklarına demirledi

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran'a kadar sürecek Navtex (denizcilere duyuru) ilanının ardından 23 Aralık 2020'de kentten ayrılan ve 29 Ocak'ta ikmal için Antalya Limanı'na gelen gemi, bu kez Çayağzı Limanı'na demir attı.

 Oruç Reis ile beraber iki römorkör de aynı noktaya geldi.

Gemi doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar 2 boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

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