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Osman Halil Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu ve Yavruvatan FC'nin efsane isimlerinden Osman Halil, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Osman Halil Koronavirüs'ten hayatını kaybetti

YavruVatan FC'nin eski başkanlarından olan Osman Halil koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Detay Özel-Mehmet Can

Halil Osman'nın vefatıyla ilgili Yavruvatan FC sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı:

"Türk Toplumu Futbol Federasyonu emekçisi ve eski Yavruvatan FC Başkanlarından Osman Halil bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.
Birçok kademede görev yaptığı Yavruvatan Başkanlığını da yapan Halil, İngiltere'deki Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı. Yavruvatan FC olarak Osman Halil'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, ve futbol camiasına başsağlığı diliyoruz."

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