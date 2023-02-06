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“Otelden kendi imkânlarıyla çıkan öğrenciler olduğu bilgisi var”

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KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel YENİDÜZEN'e konuştu, Adıyaman’da yıkıldığı konuşulan otelden kendi imkanlarıyla çıkan Kıbrıslı Türk öğrencilerin olduğuna yönelik bilgi aldığını söyledi. Kaynak: “Otelden kendi imkânlarıyla çıkan öğrenciler olduğu
“Otelden kendi imkânlarıyla çıkan öğrenciler olduğu bilgisi var”

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel YENİDÜZEN'e konuştu, Adıyaman’da yıkıldığı konuşulan otelden kendi imkanlarıyla çıkan Kıbrıslı Türk öğrencilerin olduğuna yönelik bilgi aldığını söyledi.

Türkiye Rehberler Birliği:1 kafile Adıyaman İsias Hotel’in yıkılması sonucu enkaz altında

 

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