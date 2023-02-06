“Otelden kendi imkânlarıyla çıkan öğrenciler olduğu bilgisi var”

KKTC Gaziantep Başkonsolosu Fatma Demirel YENİDÜZEN'e konuştu, Adıyaman’da yıkıldığı konuşulan otelden kendi imkanlarıyla çıkan Kıbrıslı Türk öğrencilerin olduğuna yönelik bilgi aldığını söyledi.
Fuat Oktay: Deprem nedeniyle 284 kişi hayatını kaybetti 2.323 yaralı var, 1.710 bina yıkıldı https://t.co/9CNoDpR1Lb #Kıbrıs #KKTC #CYPRUS pic.twitter.com/93t8btdeDN— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) February 6, 2023
Türkiye Rehberler Birliği:1 kafile Adıyaman İsias Hotel’in yıkılması sonucu enkaz altında
Türkiye Rehberler Birliği:1 kafile Adıyaman İsias hotel’in yıkılması sonucu enkaz altında https://t.co/4KdNyp5Hmv #Kıbrıs #KKTC #CYPRUS pic.twitter.com/CQB1vORIXH— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) February 6, 2023
Adıyaman’daki Mağusa TMK erkek ortaokul takımına ulaşılamıyor https://t.co/geNhJ7gGOL #Kıbrıs #KKTC #CYPRUS pic.twitter.com/E246MaG9I6— Kıbrıs Detay Haber (@kibrisdetay) February 6, 2023
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