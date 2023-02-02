Ötüken Muhtarı, Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti

BAŞKAN SADIKOĞLU, İSKELE VE 21 KÖY MUHTARIYLA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ÖTÜKEN MUHTARI VE AZALARI, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

SADIKOĞLU: “MUHTARLAR, KÖYLERDE BİZİM GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ”

Geçtiğimiz 8 yılda İskele ve köylerindeki muhtarlarla sürekli olarak istişare içerisinde olan, hizmet gönül işidir anlayışıyla tüm köylere hizmet götüren ve köy halkının sorunlarını birincil ağızdan, muhtarlardan dinleyerek sorunlara anında çözüm üreten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönemde de İskele ve 21 köyüyle el ele, gönül gönüle hizmet etmeye devam ediyor. Her fırsatta muhtarlarla görüşen ve onların taleplerini dinleyen Başkan Sadıkoğlu, bu kez makamında, Ötükey Köyü Muhtarı Turgut Özyöre ve azalarını kabul etti. 4

ÖTÜKEN MUHTARI VE AZALARI, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Tek aday olarak girdiği seçimlerde bir kez daha Ötüken Köyü’nün taktirini kazanarak Muhtar seçilen Turgut Özyöre, beraberindeki azalar ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Diğer tüm köyler gibi Ötüken Köyü’ne verdiği özen, gösterdiği ilgi ve muhtarlara verdiği özel önemden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na Ötüken Köyü halkı adına teşekkür eden Muhtar Özyöre, güven tazeleyerek yeniden İskele Belediye Başkanlığına seçilmesinden dolayı da Başkan Sadıkoğlu’nu tebrik etti. Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre’ye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde Ötüken Köyü Muhtar Azaları Hüseyin Bolel, Murat Buram ve Mehmet Arkoç eşlik etti.

SADIKOĞLU: “MUHTARLAR, KÖYLERDE BİZİM GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ”

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, nazik ziyaretlerinden ötürü Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre ve azalarına teşekkür etti. Muhtarların, İskele Belediyesi’nin köylerdeki gözü ve kulağı olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de muhtarlar el ele gönül gönüle çalışacaklarını, tüm köylere hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade etti. Muhtarlar bir araya gelmenin kendisi için son derece önemli olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, İskele ve tüm köyleriyle birlikte daha kaliteli ve daha sağlıklı yarınlara ulaşacaklarını, önemli hizmetlere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Sadıkoğlu, Turgut Özyöre nezdinde tüm Ötüken Halkına selam ve saygılarını da iletti.