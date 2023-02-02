  • BIST 4.761,57
  • Altın 1184.215
  • Dolar 18.8129
  • Euro 20.7072
  • Lefkoşa 4 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKADünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19 uyarısı

Ötüken Muhtarı, Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti

» »
Ötüken Muhtarı, Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti
Ötüken Muhtarı, Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti

BAŞKAN SADIKOĞLU, İSKELE VE 21 KÖY MUHTARIYLA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

ÖTÜKEN MUHTARI VE AZALARI, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

SADIKOĞLU: “MUHTARLAR, KÖYLERDE BİZİM GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ”

Geçtiğimiz 8 yılda İskele ve köylerindeki muhtarlarla sürekli olarak istişare içerisinde olan, hizmet gönül işidir anlayışıyla tüm köylere hizmet götüren ve köy halkının sorunlarını birincil ağızdan, muhtarlardan dinleyerek sorunlara anında çözüm üreten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, yeni dönemde de İskele ve 21 köyüyle el ele, gönül gönüle hizmet etmeye devam ediyor. Her fırsatta muhtarlarla görüşen ve onların taleplerini dinleyen Başkan Sadıkoğlu, bu kez makamında, Ötükey Köyü Muhtarı Turgut Özyöre ve azalarını kabul etti. 4

 

ÖTÜKEN MUHTARI VE AZALARI, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Tek aday olarak girdiği seçimlerde bir kez daha Ötüken Köyü’nün taktirini kazanarak Muhtar seçilen Turgut Özyöre, beraberindeki azalar ile birlikte İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Diğer tüm köyler gibi Ötüken Köyü’ne verdiği özen, gösterdiği ilgi ve muhtarlara verdiği özel önemden dolayı Başkan Sadıkoğlu’na Ötüken Köyü halkı adına teşekkür eden Muhtar Özyöre, güven tazeleyerek yeniden İskele Belediye Başkanlığına seçilmesinden dolayı da Başkan Sadıkoğlu’nu tebrik etti. Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre’ye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaretinde Ötüken Köyü Muhtar Azaları Hüseyin Bolel, Murat Buram ve Mehmet Arkoç eşlik etti.

 

SADIKOĞLU: “MUHTARLAR, KÖYLERDE BİZİM GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ”

Kabulde konuşan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da, nazik ziyaretlerinden ötürü Ötüken Köyü Muhtarı Turgut Özyöre ve azalarına teşekkür etti. Muhtarların, İskele Belediyesi’nin köylerdeki gözü ve kulağı olduğunu söyleyen Başkan Sadıkoğlu, geçmiş dönemde olduğu gibi yeni dönemde de muhtarlar el ele gönül gönüle çalışacaklarını, tüm köylere hizmet götürmeye devam edeceklerini ifade etti. Muhtarlar bir araya gelmenin kendisi için son derece önemli olduğunu da belirten Başkan Sadıkoğlu, İskele ve tüm köyleriyle birlikte daha kaliteli ve daha sağlıklı yarınlara ulaşacaklarını, önemli hizmetlere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Başkan Sadıkoğlu, Turgut Özyöre nezdinde tüm Ötüken Halkına selam ve saygılarını da iletti.

 

 

 

 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazimağusa-İskele Anayolu'nda gece yarısı korkutan kaza! Yaralı var...25 Ocak 2023 Çarşamba 10:12
  • İskele’de bir kadın cesedi bulundu (Güncellendi)25 Ocak 2023 Çarşamba 10:02
  • İskele bölgesi elektrik kesintisi!25 Ocak 2023 Çarşamba 09:51
  • Dikkat! İskele Bölgesi Uzun Süreli Elektrik Kesintisi24 Ocak 2023 Salı 19:40
  • Şehir Plancıları Odası: “Mehmetçik İmar Planı’na aykırı hareket ediliyor”24 Ocak 2023 Salı 15:56
  • Kaplıca Köyü Heyeti, Başkan Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti20 Ocak 2023 Cuma 12:47
  • UBP İskele İlçe Yönetimi, Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti19 Ocak 2023 Perşembe 14:17
  • Nezire Aşık hayatını kaybetti18 Ocak 2023 Çarşamba 17:51
  • Polisten Karpaz yolunu kullanacak sürücülere önemli uyarı!12 Ocak 2023 Perşembe 17:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı10 Ocak 2023 Salı 11:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti