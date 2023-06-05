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Oy pusulasındaki sıra numaraları bugün belirlendi. TDP ve Reynar ilk sırada...

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Reynar’ın ismi oy pusulasında yer alacak, seçilmesi halinde seçilmiş sayılmayacak
Oy pusulasındaki sıra numaraları bugün belirlendi. TDP ve Reynar ilk sırada...

Reynar’ın ismi oy pusulasında yer alacak, seçilmesi halinde seçilmiş sayılmayacak

25 Haziran’da bir milletvekilliği için ülke genelinde yapılacak seçim için partilerin oy pusulasındaki sıra numaraları bugün belirlendi.

Yüksek Seçim Kurulu’nda kura ile belirlenen sıra numaralarına göre bir numarada Toplumcu Demokrasi Partisi, ikinci sırada Ulusal Birlik Partisi ve üçüncü sırada Cumhuriyetçi Türk Partisi olacak. Ardından ise bağımsız adaylar gelecek.

TDP seçim pusulasında yer alacak

Toplumcu Demokrasi Partisi adayı Tacan Reynar’ın Yüksek Seçim Kurulu tarafından adaylığının kabul edilmemesi sonrasında TDP’nin oy pusulasında yer alıp almayacağı merak konusu olmuştu. Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre TDP’nin oy pusulasında yer alacağı ancak aldığı oyların değerlendirmeye alınmayacağı ifade edildi.

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