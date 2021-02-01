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Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

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Akciğer kanseri ile mücadele eden oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti.
Oyuncu Atilla Pekdemir hayatını kaybetti

2 senedir Akciğer kanseri ile mücadele eden ve kısa bir süre önce de koronavirüsü atlatan ünlü oyuncu Atilla Pekdemir, İzmir'de hayatını kaybetti. 

Usta oyuncu Pekdemir, 10 Şubat 1943 tarihinde Giresun'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Giresun'da okudu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden üçüncü sınıfta ayrıldı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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