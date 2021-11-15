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Oyuncu Dakota Johnson'dan ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'a dair taciz itirafı!

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Oyuncu Dakota Johnson, 1963 yapımı 'The Birds' (Kuşlar) filmindeki 'Melanie Daniels' rolüyle ünlenen anneannesi, Tippi Hedren'in, Alfred Hitchcock tarafından tacize uğradığını ve İngiliz yönetmen yüzünden kariyerinin mahvolduğu söyledi.
Oyuncu Dakota Johnson'dan ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'a dair taciz itirafı!

Don Johnson ile Melanie Griffith'in kızı olan 32 yaşındaki ünlü oyuncu Dakota Johnson, The Hollywood Reporter'ın "Award Chatter" adlı podcast yayınına konuk oldu.

Grinin Elli Tonu filmiyle yıldızı parlayan Johnson, anneannesinin yıllar önce başına gelenleri hatırlattı.

Oyuncu, sinema endüstrisi içinde sıkça yaşanan taciz ve suistimal olaylarına rağmen eski bir oyuncu ve model olan anneannesi Tippi Hedren'in kariyeri konusunda kendisini her zaman cesaretlendirdiğini ifade etti.

Anneannesinin her zaman dürüst ve kararlı bir duruş sergilediğini anlatan Johnson, "Alfred Hitchcock, kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı" dedi.

Johnson, ayrıca, "Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz" diye konuştu.  

 

"ARABANIN ARKA KOLTUĞUNA İTİP, ÖPMEYE ÇALIŞTI"

Tippi Hedren, sinema tarihine "gerilim filmlerinin büyük ustası" olarak adı yazılan İngiliz yönetmen Alfred Hitchcok hakkındaki taciz iddialarını yıllar sonra ortaya atmıştı.

Anılarını anlattığı kitabında konuya yer vererek yönetmenin Kuşlar filminin çekimi sırasında kendisini defalarca taciz ettiğini yazmıştı.

Hedren, Hitchcock'un kendisini arabanın arka koltuğuna iterek, öpmeye çalıştığını ifade etmişti. Ünlü isim, ardından hisettiklerini, "Korkunç bir andı" diyerek, anlatmıştı.Hedren, bu konudan kimseye söz etmediğini çünkü 1960'lı yıllarda "cinsel taciz" ifadesinin var olmadığını da belirtmişti.

 

"KORKUNÇ BİR ANDI"

Hedren, şöhreti yakaladığı Kuşlar filminin çekimi sırasında yaşanan olayla ilgili olarak, "Limuzini ile otele dönerken habersizce üzerime abandı ve beni öpmeye çalıştı. İzin vermedim ama korkunçtu. Bu bir tacizdi, çirkindi. Bundan daha fazla şoke edici bir şey olamazdı" demişti.

Hitchcock’u geri çevirdiğini ve araçtan indiğini kaydeden Amerikalı yıldız, bu reddinin başka roller almasını engellediğini dile getirmişti.

 

Cumhuriyet.

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