Oyuncu Selçuk Yöntem'i dolandıran Taşkıran'a 4 yıl hapis

Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem’i dolandırmakla suçlanan Yasemin Taşkıran Girne Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yasemin Taşkıran emanetçi tarafından sirkat davasından suçlu bulunarak 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ne olmuştu?

Türkiye’nin ünlü oyuncusu Selçuk Yöntem Girne’den almak istediği evle ilgili emlakçı Yasemin Taşkıran tarafından dolandırıldı.

3 Mart 2019 tarihinde Yöntem’in yapımı tamamlanan Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 numaralı daireyi emlakçı Yasemin Taşkıran’ın aracılığı ile satın alıdığı, ev için 20 bin Pound’luk ilk ödemeyi Avrasya İnşaat Şirketi’ne ödediği, yapımı tamamlanan apartman dairesi içinse emlakçı Taşkıran’a EFT yoluyla 352. 960 TL havale ettiği ancak Taşkıran’ın söz konusu parayı inşaat şirketine yatırmayarak zimmetine geçirdiği ve Yöntem’i dolandırdığı ortaya çıktı. Polise yapılan şikayet üzerine emlakçı Taşkıran önceki gün tutuklanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı. Mahkeme, “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile hakkında soruşturma başlatılan Taşkıran’ın 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi. Taşkıran’ın poliste yapılan sorguda suçunu kabul ettiği ve borcu olduğu gerekçesi ile bu suçu işlediği beyanında bulunduğu öğrenildi.

Suçunu kabul etti

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Yağız Kol mahkemede verdiği ifadesinde, zanlı Yasemin Taşkıran’ın “Emanetçi tarafından sirkat” suçlaması ile tutuklandığını mahkemeye aktardı. Kol, Girne’de, bir emlak şirketinde çalışan zanlı Taşkıran’ın 13 Eylül 2018-21 Ocak 2019 tarihleri arasında, yurt dışında yaşayan Selçuk Yöntem tarafından kendisine bir şirket tarafından yapımı tamamlanan Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 numaralı daireyi, satın alınması karşılığında EFT yoluyla gönderilen toplam 352.960 TL parayı ilgili şirkete vermeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığını açıkladı. Zanlı Taşkıran’ın 1 Mart tarihinde alınan şikayet üzerine şubeye celp edildiğini belirten Kol, yapılan sorguda zanlının suçunu kabul ettiğini ifade etti. Soruşturmanın henüz yeni başladığını belirten Kol, alınması gereken ifadelerin ve incelenmesi gereken banka hesapları olduğunu ifade ederek zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti