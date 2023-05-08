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Özçınar Şampiyon Futbol Takımını Kabul Etti

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Özçınar Şampiyon Futbol Takımını Kabul Etti
Özçınar Şampiyon Futbol Takımını Kabul Etti

İlkokullar arası Futbol Birinciliği’nde şampiyon olan Güzelyurt Özgürlük İlkokulu futbol takımı bugün Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

ÖZÇINAR “ŞAMPİYON TAKIMI KUTLADI”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar kabulde yaptığı konuşmada öncelikle takımı başarılarından dolayı kutlayarak, yakaladıkları başarı grafiğini eğitimlerinde de göstermelerini temenni etti.

Sporla başlayan başarının, eğitime de aynı oranda yansıdığına dikkat çeken Özçınar, sporda başarının disiplinle geldiğini kaydederek, eğitmenleri ve tüm takımı bir kez daha kutladı.

Ziyarette Okul Müdürü Halil Mahmutoğlu, eğitmenler ve futbol takımı yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Şampiyon Melekler Okul Sporları faaliyetlerinde İlkokullararası (Küçükler) Futbol Birinciliği’nde şampiyon Özgürlük İlkokulu oldu.

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