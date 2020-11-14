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Özçınar: "Tüm Halkımızın Bayramını Yürekten Kutlar, Refah İçinde Nice Mutlu Yarınlar Dilerim”

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“Varlığı, Kıbrıs Türk halkına büyük güven veren Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı büyük destek bizler için çok kıymetlidir."
Özçınar: "Tüm Halkımızın Bayramını Yürekten Kutlar, Refah İçinde Nice Mutlu Yarınlar Dilerim”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının, onurlu bağımsızlık mücadelesi sonucunda kurulan ve büyük gurur duyduğu devletini yücelterek, geçmişi de unutmadan yoluna devam etmesi gerektiğini belirtti.

Özçınar, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümünün büyük bir coşkuyla kutlandığı bu özel günde, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Ülkenin her gün daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmanın herkesin en büyük sorumluluğu olduğunu kaydeden Özçınar, şöyle devam etti:

“Varlığı, Kıbrıs Türk halkına büyük güven veren Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı büyük destek bizler için çok kıymetlidir. Cumhuriyetimizin 37’ncı kuruluş yıldönümünü en kalbi duygularımla kutlarken, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük ve tüm şehitlerimizi de rahmetle anar, gazilerimize saygılarımı sunarım. Tüm halkımızın bayramını yürekten kutlar, refah içinde nice mutlu yarınlar dilerim”

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