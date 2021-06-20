Özçınar’dan Babalar Günü Mesajı

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, bu özel günün, insanların hayatlarının her anında emekleri olan, desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen babalara, sevgileri hissettirmeye vesile olacağını belirterek, şöyle dedi:

“Fedakarlık ve karşılıksız sevgi ile evlatlarına daha iyi bir hayat sunmak için çaba harcayan babalarımızın ilgi ve nasihatlerine her zaman ihtiyaç duyarız.

Varlıklarıyla evlatlarının yüreğini ısıtan, mutluluk ve güven veren babalarımızın “Babalar Günü”nü kutlar, kendilerine sağlıklı, uzun ömürler dilerim.”