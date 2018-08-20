Özçınar’dan bayram mesajı

Güzelyurt Belediyesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güzelyurt Belediyesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Bayramlar geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı, millet olma bilincinin güçlendirildiği, kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, akraba, aile ve toplumsal bağların güçlendirilmesine olanak sağlayan özel günlerdendir” diyen Özçınar, şöyle devam etti:

“Bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarken Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine ve ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”