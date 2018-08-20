  • BIST 90.312
  • Altın 233,433
  • Dolar 6,0936
  • Euro 6,9547
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Özçınar’dan bayram mesajı

» »
Güzelyurt Belediyesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özçınar’dan bayram mesajı

Güzelyurt Belediyesi ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Mahmut Özçınar, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

“Bayramlar geleneklerimizin nesilden nesile aktarıldığı, millet olma bilincinin güçlendirildiği, kırgınlıkların bir kenara bırakıldığı, akraba, aile ve toplumsal bağların güçlendirilmesine olanak sağlayan özel günlerdendir” diyen Özçınar, şöyle devam etti:

“Bir Kurban Bayramı’na daha erişmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarken Kurban Bayramı’nın tüm İslam alemine ve ülkemize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyor, tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Düzgün ve şabibesiz bir kamu yönetimi20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:00
  • Atan: Tasarruf yapılacaksa önce yukarıdakilerden başlanmalı20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:51
  • Berova: Yeni ders yılı kitapsız ve öğretmensiz başlayacak!19 Ağustos 2018 Pazar 18:49
  • Ek mesaiden tasarruf söz konusu değil19 Ağustos 2018 Pazar 16:51
  • Kurban Bayramı Salı günü başlıyor...bayram namazı saat 07.00'de19 Ağustos 2018 Pazar 15:21
  • Krizi fırsata çevirip sağlıkta uzun dönem planlamalar yapmanın zamanıdır19 Ağustos 2018 Pazar 15:04
  • Anormal fiyat artışlarının denetlenip kontrol altına alınması şart19 Ağustos 2018 Pazar 13:53
  • Zıpkınla balık avlama yarışmasında Deniz Yıldız isimli yarışmacı hayatını kaybetti19 Ağustos 2018 Pazar 13:50
  • Gemikonağı’nda İşletme Sahibi, Ücret Ödemeden Denize Girmek İsteyen Halka Saldırdı19 Ağustos 2018 Pazar 13:46
  • Kayıp şahıs evine döndü19 Ağustos 2018 Pazar 13:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti