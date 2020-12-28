Özçınar’dan Prof. Dr. Acar’ın vefatı nedeniyle mesaj

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kurucu Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nün Güzelyurt Bölgesinde inşa edilmesinde, katkı ve desteğini esirgemeyen ve bu uğurda büyük bir özveri ile çalışan Prof. Dr. Ahmet Acar’ın vefatından duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Acar ile uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğunu kaydeden Özçınar, Acar’ın, Belediye Meclisi’nin 25 Mayıs 2016 tarihli birleşiminde oy birliği ile almış olduğu 29/2016 sayılı karar doğrultusunda Güzelyurt Kenti’nin Fahri Hemşehrilik Beratı ile onurlandırıldığını anımsattı.

Özçınar, Prof. Dr. Ahmet Acar’ın özverili ve çalışkan bir kişi olduğunu ifade ederek, ailesine başsağlığı ve metanet diledi.