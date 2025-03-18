Özel: Adayımız Ekrem başkandır

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), İmamoğlu’nun üniversite diplomasının sahte olduğu ihbarı üzerine rapor hazırlayıp İstanbul başsavcılığına yollamıştı. Başsavcılık da İBB başkanına ‘resmi belgede sahtecilik’ iddiasıyla soruşturma açmış, İmamoğlu 5 Mart’ta ifade vermişti.

İstanbul Üniversitesi resmi sitesinden 1990’da İşletme Fakültesi İngiliz programına geçiş yapan İmamoğlu dahil 28 kişinin mezuniyet ve diplomalarını ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle iptal edildiğini duyurdu. Aynı programa kayıt yapan diğer 10 kişininse kayıtlarını sildirdiği, yine de yatay geçişlerini iptal edildiği açıklandı.

Özel, kararla ilgili şunları söyledi:

“Bu kararın bu şekilde alınmış olması, hem kararı alanların kendi tarihleri açısından hem de maalesef İstanbul Üniversitesi gibi 600 yıllık, Türkiye’nin en önemli yükseköğrenim kurumu açısından bir kara lekedir. Elbette biz enseyi karartacak değiliz. Buradan bize motivasyon çıkar, başka bir şey çıkmaz. 23 Mart’ta 1 milyon 750 bin üyemizle birlikte cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem Başkan adayımızdır. İdari yargının bundan en kısa sürede döneceğine inanıyorum.”