Özel Mersin mitinginde: 'Mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbul’suzluk'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumartesi günü Mersin'de düzenlenen '"Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin üçüncüsünde konuşan Özgür Özel, İSKİ başta olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) birçok birimine düzenlenen yeni operasyon dalgasının zamanlamasına dikkat çekti.

İBB'ye yönelik yeni operasyonun hedefinin “millet iradesine" ve "İstanbul’un rantına çökmek” olduğunu belirten CHP Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul projesi kapsamındaki inşaatlara hız verildiğini vurguladı.

Yenişehir Meydanı'nda konuşan Özel, "Erdoğan Katar’daki Arap şeyhlerine güzel daireler vadediyordu. İSKİ itiraz etti. Kanal İstanbul için inşaatları gördü, TOKİ’ye yıkım kararı verdiğini bildirdi ve yazıyı yolladı. Bugün muhalif gazetelerde bu haber var ve bu sabah, 40 gün önceki operasyonda adı olmayan İSKİ’nin Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı şafak baskınıyla gözaltına alındılar. Hepimiz biliyoruz ki mesele yolsuzluk değil, Kanal İstanbulsuzluk. Kanal İstanbul yoksa Tayyip Erdoğan yok, o yüzden saldırıyor arkadaşlarımıza," dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında, cumartesi günü üst düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, ardından üç ilde düzenlenen baskınlarla 47 kişi gözaltına alındı.

Özel, "Piyasalar, borsa hukuk ister, güven ister. Bunun için bu operasyonu hafta içi yapmaya cesaret edemediler, piyasalar kapandıktan sonra yapıyorlar ki dolar düşmesin. Bu operasyonun için de hukuk olsa neden düşsün borsa? Hepimiz, Erdoğan’ın rakibinden kurtulmak için kumpas kurduğunu biliyoruz,” ifadesine yer verdi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim için her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlenen ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' mitinglerinin ilki Samsun'da, ikincisi ise geçen hafta Yozgat'ta yapılmıştı.

Özel'den iktidara 'cunta' eleştirisi

CHP Genel Başkanı Özel, Mersin’in tarihin en büyük mitinglerinden birini yaptığını belirtti.

Özel, "Biz bugün Mersin'e miting yapmaya değil eylem yapmaya ve sonuç almaya geldik. Belediyeye yapılan, milli iradeye yapılan darbe girişiminden sonra meydanlara sığmayanlar bugün Mersin'de hep birlikte 'İmamoğlu'na özgürlük', 'Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum' demeye geldiler. Nasıl ki 2019 öncesinde Mersin'de rant, kavga, mafya vardı, Vahap Seçer geldi, huzuru, hizmeti ve barışı getirdi. Bu nasıl olduysa gelecek seçimlerden sonra AK Parti gidecek, CHP gelecek, Türkiye'ye huzur ve barış gelecek. O huzuru getirecek olan isim ise bugün bizi küçücük hücresinden izleyen Ekrem İmamoğlu'dur," dedi.

Özel, 'cunta' eleştirisini yineleyerek, "Bu darbe girişiminin karşısında on milyonlarca demokrasiyi koruyanlar vardır. Bu cuntanın karargâhı Beştepe'dir, silahı ele geçirdiği yargıdır, mühimmatı da yalandır, iftiradır. Karşımızda bir vesayet rejimi kurmak isteyenler var. Onlar artık iktidar değil gayrimeşru bir cunta yöntemidir," diye konuştu.

'Düello' teklifi

Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayında TRT’de yargılanması isteklerini tekrarlayan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, “Eğer savcına güveniyorsan, ben Ekrem Başkan'a güveniyorum. İddialarına güveniyorsan TRT'yi açalım. Senin savcın soruları sorsun, benim başkanım canlı yayında yargılansın. Görelim bakalım kim dürüst kim iftiracı. Bir büyük teklifte bulunuyorum. Siyaset tarihimizin en büyük düellosunu teklif ediyorum. Canlı yayında yargılama olacak ve bütün anket şirketlerinin ortalamasını alacağız. Eğer İmamoğlu'nun suçluluğuna millet ikna olursa ben siyaseti bırakıyorum, olmazsa sen bırakacak mısın? Sana yüzde 25 de avans veriyorum. Ekrem İmamoğlu'nun haklılığı ortaya çıkınca sen istifa edecek misin?" dedi.

Ne oldu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Mart'ta İstanbul Üniversitesi'nden aldığı diplomanın iptal edilmesinden bir gün sonra gözaltına alınmış daha sonra da 23 Mart'ta 'yolsuzluk' soruşturmasından tutuklanmıştı. Tüm bu süreç, İBB Başkanı'na son haftalarda açılan soruşturmaların ardından ve CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminin öncesinde geldi. Bu soruşturmaların başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Onlar da çok iyi biliyorlar ki daha turpların büyükleri heybede. Telaşlarının sebebi bu," demişti.

Ancak İmamoğlu tutuklanmasıyla aynı gün 15 milyona yakın oyla CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edildi. Ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Ardından, İmamoğlu'nun yerine CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nuri Aslan İBB Başkanvekili olarak seçildi.

İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla tetiklenen kitlesel protestolar, Türkiye’de on yıldan uzun süredir görülen en büyük gösterilere dönüştü. Polis, protestolara karşı biber gazı, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile karşılık verdi. İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok büyük şehrinde güvenlik güçleri göstericilere sert müdahalelerde bulunuyor.