SON DAKİKAAnket: ABD'de Z kuşağının yüzde 60'ı İsrail'e karşı Hamas'ı destekliyor

Özel, Sinop'ta konuşuyor: 100 yıl sonra yine hep beraber kurtuluşa yürüyoruz, iktidara yürüyoruz

»
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi bugün Sinop'ta düzenleniyor
Özel, Sinop'ta konuşuyor: 100 yıl sonra yine hep beraber kurtuluşa yürüyoruz, iktidara yürüyoruz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi bugün Sinop'ta düzenleniyor.

Saat 19.00'da İskele Meydanı'nda düzenlenen miting halk toplandı. Ekrem İmamoğlu Sinop'a gönderdiği mesajında, "O bir avuç insana umut bağlayan vatandaşlarımız çok iyi bilsinler ki adaletin ve demokrasinin olmadığı bir Türkiye'de refah olmaz, zenginlik olmaz, bereket olmaz, huzur olmaz. Onun için ben ısrarla herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet diyorum. Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü buna bağlıdır" dedi.

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

19.30 | ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"- 21 Mart tarihinde yerel seçimlere 10 gün kala bu meydandaydık. Tarih yazacağız dedik, siz inanadınız, burada Metin Başkana güvendiniz. 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Bugün de ilk günkü gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. 100 yıl sonra bir kez daha hep birlikte kurtuluşa yürüyoruz, demokrasiye yürüyoruz, iktidara yürüyoruz.

- Bu güzel şehir, Türkiye'nin en mutlu şehri diye bildiğimiz şehrin dünya kadar borcu var. hala nükleer santral gibi bir derdimiz var. Sinop'ta nükleer santral isteyen yok, Sinop'ta nükleer isteyen bir kişi var, ona inat Sinop'a nükleer santral yaptırmayacağız."

19.25 | İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU: ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET

Ekrem İmamoğlu, Sinop'a mektup gönderdi. İmamoğlu mektubunu Sinop İl Başkanı Aykum Cem Yalçınkaya okudu. İmamoğlu, "5 ayı aşkın bir süredir Silivri zindanında tutuluyorum. Benimle ilgili soruşturma başlatılalı yaklaşık 11 ay geçti, hakkımda bir iddianame hazırlanamadı. Ülkenin en yetkili şahsı turp dedi, ahtapot dedi ama hala ortada iddianame yok. Tutuksuz yargılansam yapacağım tek bir şey var, görevimin başına ve milletimin arasına dönmek. Yine de tutukluyum çünkü belediye başkanı olarak hizmet etmeme, cumhurbaşkanı adayı olarak milletimle buluşmama tahammülleri yok. Çünkü ben görevimi yaptıkça onların gerçek yüzü daha fazla ortaya çıkacak, onların kirli kumpasları tamamen boşa düşecek. Haksız yere tutuklanmak yargılanmadan cezalandırılmak demektir ve bu hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için kabul edilemez. Seçimle iş başına gelmiş milli iradenin temsilcisi yöneticiler içinse bilhassa kabul edilemez. İşin içinde savcılık var, mahkeme var diye kimse aldanmasın. Benim ve tüm tutuklu belediye başkanlarımızın yargılanması tamamen siyasi bir karardır. ortada hukuki bir mesele yok. Ortada iktidardaki bir avuç insanın siyasi beka meselesi var. Muhalefetin elini kolunu bağlayarak seçim kazanmanın, koltuklarını korumanın peşindeler. Siyasi rakiplerini zindana atan, hukuk ve demokrasiyi kenara atan iktidarların iş başında olduğu ülkere bir bakın. Her türlü zorbalıkla muhalefeti etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Göstermelik seçimler yapılıyor ve birtakım zalimler ömür boyu koltuktan kalkmıyor. Türkiye'yi adaletten ve demokrasiden tamamen yoksun hale getirme hevesi duyanlar sadece kendi çıkarlarını korumanın peşindeler. O bir avuç insana umut bağlayan vatandaşlarımız çok iyi bilsinler ki adaletin ve demokrasinin olmadığı bir Türkiye'de refah olmaz, zenginlik olmaz, bereket olmaz, huzur olmaz. Onun için ben ısrarla herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet diyorum. Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü buna bağlıdır."

