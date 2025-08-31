Özel, Sinop'ta konuşuyor: 100 yıl sonra yine hep beraber kurtuluşa yürüyoruz, iktidara yürüyoruz

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve çok sayıda belediye başkanının tutuklanmasıyla başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 51'incisi bugün Sinop'ta düzenleniyor.

Saat 19.00'da İskele Meydanı'nda düzenlenen miting halk toplandı. Ekrem İmamoğlu Sinop'a gönderdiği mesajında, "O bir avuç insana umut bağlayan vatandaşlarımız çok iyi bilsinler ki adaletin ve demokrasinin olmadığı bir Türkiye'de refah olmaz, zenginlik olmaz, bereket olmaz, huzur olmaz. Onun için ben ısrarla herkes için her yerde önce adalet, önce hürriyet diyorum. Devletimizin bekası, milletimizin bütünlüğü buna bağlıdır" dedi.

Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuştu.

19.30 | ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜDE

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Özel'in konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"- 21 Mart tarihinde yerel seçimlere 10 gün kala bu meydandaydık. Tarih yazacağız dedik, siz inanadınız, burada Metin Başkana güvendiniz. 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Bugün de ilk günkü gibi Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin birinci partisi. Desteğiniz için teşekkür ediyorum. 100 yıl sonra bir kez daha hep birlikte kurtuluşa yürüyoruz, demokrasiye yürüyoruz, iktidara yürüyoruz.

- Bu güzel şehir, Türkiye'nin en mutlu şehri diye bildiğimiz şehrin dünya kadar borcu var. hala nükleer santral gibi bir derdimiz var. Sinop'ta nükleer santral isteyen yok, Sinop'ta nükleer isteyen bir kişi var, ona inat Sinop'a nükleer santral yaptırmayacağız."

19.25 | İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU: ÖNCE ADALET, ÖNCE HÜRRİYET