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Özersay: “Federal ortaklık için şu an çıkış yolu yok”

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, federal ortaklık için şu an çıkış yolu olmadığını belirterek “İş birliğine dayalı bir ortaklık modeliyle başlanırsa federal ortaklık ivme kazanabilir” dedi.
Özersay: “Federal ortaklık için şu an çıkış yolu yok”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, federal ortaklık için şu an çıkış yolu olmadığını belirterek “İş birliğine dayalı bir ortaklık modeliyle başlanırsa federal ortaklık ivme kazanabilir” dedi.

Bu sabah BRT TV’de programa katılan Özersay, Kıbrıs konusunda açıklamalarda bulundu.

“FEDERASYON KARŞITI DEĞİLİM... UYGUN ZEMİN BULUNMADIĞINI GÖZLEMLİYORUM”

Özersay, kendisinin federasyon karşıtı olmamakla birlikte Kıbrıs’ta federasyona uygun bir zemin bulunmadığını gözlemlediğini kaydetti.

Federasyonun uluslararası toplumun dikte ettiği bir model olmadığını, bu modelin Kıbrıs’taki iki toplumun talebi olduğunu ancak aradan geçen zaman zarfında farklı bir gerçekliğin ortaya çıktığını dile getiren Özersay, Kıbrıslı Rumların Kıbrıs Cumhuriyetini kendi başına yönetmeye alışmış olmasından dolayı paylaşmayı hiç düşünmediğini belirtti.

Özersay, dolayısıyla eğer çözüm isteniyorsa iş birliğine dayalı bir model üzerinde çalışılması gerektiğini de söyledi.

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