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Özersay ile Çavuşoğlu New York’ta görüştü

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’taki temaslarını sürdürüyor.
Özersay ile Çavuşoğlu New York’ta görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, New York’taki temaslarını sürdürüyor.

Dün akşam New York’ta geç saatte heyetler arası bir görüşmede Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelen Özersay, bugün de New York’ta KKTC’nin “Kıbrıs Türk Devleti” adıyla gözlemci üye olarak yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak.

Özersay, TAK’a yaptığı açıklamada, Çavuşoğlu ile Kıbrıs sorunu konusunda gelinen aşamayı ele aldıklarını ve karşılıklı görüş alış-verişinde bulunduklarını söyledi.

İki bakan arasındaki görüşmenin, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere temsilcileri arasında New York’ta Salı günü gayrı resmi olarak yapılacağı söylenen görüşmenin öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

GARANTÖRLERİN TOPLANTISI

Özersay, bahse konu gayrı resmi üçlü görüşmeye dair soru üzerine “Evet böyle bir düşüncenin olduğu doğrudur, ancak görüşmenin gündeminin Yunan ve Kıbrıs Rum basınında iddia edildiği gibi Garanti Antlaşması ya da Kıbrıs sorununun uluslararası boyutları olduğunu söyleyemem. O konuda gerekli görülürse yarınki görüşme ertesinde bir açıklama yapılır” dedi.

Kudret Özersay, şöyle devam etti:

“Sayın Lute’a verilen görev ve bugüne değin tüm ilgili taraflarla görüşmeler yaptığı düşünüldüğünde, doğaldır ki Genel Sekreter’in Kıbrıs’ta bundan böyle ne yapılması gerektiği yönündeki sorusuna sadece Kıbrıs’taki iki taraf değil Garantörler de cevap aramak durumundadır. Bu aşamada sadece şunu söylemekle yetineyim: Garantörlerin bu görüşmesine bakıp bunu müzakereler bazı konularda kaldığı yerden devam ettiriliyor gibi algılayan ya da göstermeye alışan aldanır. Defalarca tekrarlanan tüketilmiş tartışmalara değil yaratıcı yaklaşımlara ihtiyaç var”

Çavuşoğlu ile Özersay arasında yapılan görüşmeye Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar, KKTC’nin New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu ve kısa süre önce Türkiye Cumhuriyeti’nin Atina Büyükelçiliği’ne atanan Burak Özügergin de katıldı.

Heyetler arası yapılan görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

ÖZERSAY EİT TOPLANTISINA KATILACAK

Öte yandan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın New York temasları bugün de devam edecek.

Özersay bugün New York’ta KKTC’nin “Kıbrıs Türk Devleti” adıyla gözlemci üye olarak yer aldığı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Bakan Özersay ayrıca bazı ülke dışişleri bakanları ve diplomatlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

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