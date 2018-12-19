Özersay, Spehar ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüştü.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, BM Genel Sekreteri’nin geçici danışmanı Lute’un temasları, BM Barış Gücü’nün faaliyetlerine dair görüş alış-verişi ve bu bağlamda ocak ayında BM Barış Gücü’nün adadaki görev süresine ilişkin BM Güvenlik Konseyi’ne sunulacak dönemsel rapor ele alındı.

Enformasyon Dairesi’nin konuyla ilgili açıklamasına göre, son zamanlarda GKRY’nin özellikle Denya ve Haspolat bölgesinde tarım alanlarında çiftçileri kullanarak yarattığı planlı gerginlik ve bu olayların önlenmesine yönelik, uzlaşı yoluyla işbirliği içerisinde nasıl bir yol izlenebileceği de ele alındı.

Görüşmede ayrıca Özersay’ın Kıbrıs Türk tarafının mayınlara ilişkin defalarca yaptığı öneriyi yeniden gündeme getirerek, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs adasının tümünü mayından arındırmaya hazır olduğunun altını çizdiği belirtildi.

Görüşmenin, verimli ve olumlu bir ortamda 2 saate yakın sürdüğü öğrenildi.