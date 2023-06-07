Özersay: Türkiye’nin de desteğiyle acil, kapsamlı bir konut edindirme projesi şart

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye’nin de desteğiyle acil, kapsamlı bir konut edindirme projesinin şart olduğunu ifade etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Türkiye’nin de desteğiyle acil, kapsamlı bir konut edindirme projesinin şart olduğunu söyledi.

Özersay, içerisinde hem sosyal konut yapımının (kira öder gibi konut sahibi olmanın); hem belirli şartlara haiz konut alım kredi desteğinin; hem de kendi konutunu inşa edecek olan gençlere bu maksatla anlamlı kredi sağlanmasının ve kentlerde yaşayan gençleri de kapsayacak şekilde devletin gençlere konut yapımı için yer sağlayacağı partizanlık yapılamayacak bir modelin bütünlüklü bir paket şeklinde geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Özersay, hükümetin bir ay önce açıkladığı “ilk evim” konut alım kredi desteğinin o tarihte bile çok gerçekçi değilken, şimdi dövizin fırlamasıyla tamamen anlamını yitirdiğini savunarak, “Müjde” olarak duyurulduğu tarihte o parayla alınabilecek Sterlin miktarının bugün 10 bin Sterlin daha da azaldığını söyledi.

“O krediyle bir apartman dairesi zaten satın alınamıyordu ama şimdi hiç alınamayacak” şeklinde konuşan Özersay, gerek hükümetin, gerekse Meclis’teki muhalefetin bu konularda “popülist” ve “içi boş” söylemler ortaya koyduklarını savundu.

Özersay şöyle devam etti:

“Son imzalanan Türkiye ve KKTC Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü'nde de belirtildiği üzere Kıbrıs Türkü'nün bu adadaki bekası Türkiye için vazgeçilmezse, gençlerimizin bu ülkeyi terk etmemesi için kapsamlı bir konut edindirme projesini Türkiye’nin de desteği ile hayata geçirmeliyiz."

Özersay açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yabancıların ülkemizde apartman dairesi ve müstakil konut alımları çok yoğun şekilde devam ederken bu piyasada her nevi konut fiyatı artık bu ülkenin orta sınıf ailelerinin çocukları için bir hayal oldu. Ama hayal olan sadece ev sahibi olmak değil aynı zamanda kiraya çıkmak da. Türk Lirası döviz karşısında değer kaybettikçe, ülkeye gelen yabancı öğrenci ve yakınlarının dövizle kiralamaları ve artan kira miktarları kiraya evlenmeyi bile imkansız hale getirdi. Makyaj nitelikli göz boyamaya dönük altı boş sözleri hem hükümetin, hem de Meclis’teki muhalefetin bir kenara bırakması gerekir.”