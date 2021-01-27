  • BIST 1.535
  • Altın 438,024
  • Dolar 7,3574
  • Euro 8,9428
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "Toplam 3665 test yapıldı, 34'ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandı"

Özersay:Bu gidişin sonu maalesef ülke geneli kapanmadır

» »
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hükümeti eleştirdi
Özersay:Bu gidişin sonu maalesef ülke geneli kapanmadır

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak hükümeti eleştirdi

Detay-Sosyal Medya

Özersay'ın açıklaması şu şekilde:

Hükümet aldığı kararları anlaşılır şekilde anlatamadı, o kadar ki, geçtim içeriğini ve neyi kapsadığını, kararların ne gün yürürlüğe gireceğini dahi anlatamadı. Pek çok dükkan açık, insanlar kapanmanın yarın başlayacağını sanıyor. Olacak şey değil ama oluyor, olan gene memlekete, gene vatandaşa oluyor. Kriz yönetiminde başarı için en çok ihtiyaç duyulan GÜVEN de zerre tesis edilemiyor, eridikçe eriyor. Bu gidişin sonu maalesef ülke geneli kapanmadır aksi halde sadece iki şehrin kapatılması da bu anlayışla bir işe yaramayıp boşa gidecek, astarı yüzünden pahalıya gelecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Kalıcı Çözüm İçin KKTC'nin Tanınması Gerektiğini Söyledi27 Ocak 2021 Çarşamba 10:08
  • Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak!27 Ocak 2021 Çarşamba 09:56
  • Girne giriş-çıkış bölgelerine çadırlar kuruluyor27 Ocak 2021 Çarşamba 09:44
  • “Kıbrıs’ın Geleceği” düzenlenen çevrimiçi seminerde tartışıldı27 Ocak 2021 Çarşamba 09:28
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 27 Ocak Çarşamba )27 Ocak 2021 Çarşamba 09:15
  • Sokağa çıkma başvurusu için dijital izin belgesi devrede26 Ocak 2021 Salı 23:25
  • Tatar'dan kurallara uyalım çağrısı26 Ocak 2021 Salı 23:11
  • Atalay; Girne ve Lefkoşa'da namazlar evlerde26 Ocak 2021 Salı 22:53
  • Marketler 06-20 arası açık, paket servisler 24'e kadar26 Ocak 2021 Salı 22:37
  • Sokağa çıkma emirnamesi yayınlandı.. İşte detaylar26 Ocak 2021 Salı 22:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti