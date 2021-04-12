  • BIST 1.396
  • Altın 458,825
  • Dolar 8,1903
  • Euro 9,7348
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKA20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

Özersay'dan günübirlik geçiş önerisi

» »
Özersay günübirlik geçiş önerisi yaptı
Özersay'dan günübirlik geçiş önerisi

ÖZERSAY: “KAPILARDAN 12 SAATLİK KISA SÜRELİ GÜNÜBİRLİK GEÇİŞ DÜŞÜNÜLMELİ”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Kıbrıs Rum kesimi ile geçiş kapılarından günübirlik kısa süreli geçişlere PCR testi şartı ile izin verilmesini sağlık uzmanlarının değerlendirmesi önerisi yaparak “Kapılar sağlığımızı tehlikeye atmayacak şekilde günübirlik geçişe açılırsa döviz ile Türk Lirası arasındaki kur farkı nedeniyle ülkeye ciddi döviz girişi olur, alışveriş nedeniyle esnafımız, akaryakıt alımı nedeniyle de Maliyemiz bundan yarar sağlar” ifadelerini kullandı. Özersay, ayrıca salgın bir yıl önce başlamazdan önce Rum yönetiminin kapılardan turistlerin geçişine bazı güçlükler çıkardığını, Cenevre zirvesi öncesinde iki tarafın salgın şartları izin verdiğinde turistlerin geçişleri açısından salgın öncesi duruma dönüleceğinin karşılıklı olarak taahhüt edilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

Kudret Özersay’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım şöyle:

“Sağlığımızı tehlikeye atmadan, gerekli tedbirleri alarak Kıbrıs’ta iki taraf arasındaki geçiş kapılarından kısa süreli geçiş (örneğin en fazla 12 saat için) ihtimalini değerlendirmek gerekiyor. Döviz-Türk Lirası farkını da dikkate alarak Güney Kıbrıs’tan ülkemize gelecek kişilerin bir yandan süpermarketlerden diğer yandansa Arasta başta olmak üzere Mağusa, Girne, Güzelyurt, Lefke çarşılarında esnafımızdan yapacağı alış veriş böyle bir ekonomik kriz döneminde az da olsa olumlu bir hareketlilik yaratabilecektir. Kaldı ki ülkemizden akaryakıt alımı ve bunun da en az diğer kalemlerde olduğu gibi Maliye’ye önemli bir gelir oluşturabileceği göz ardı edilmemelidir.

Örneğin son 24 saat içinde PCR testini yaptırmış olanların, belirli bir saat dilimi içerisinde ülkemize gelişlerine izin verilmesini konunun uzmanları değerlendirmelidir diye düşünüyorum. PCR test sonucu negatif olan bir kişinin, bir günden daha kısa bir süre içerisinde pozitife dönmesi ve hastalığı bulaştırmaya başlaması çok düşük bir olasılıktır. Kuşkusuz bu konuyu en iyi değerlendirebilecek olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’dur. Güneyin epidemiyolojik verilerine de bakarak bu konuda olumlu bir adım atılması yönünde karar verirlerse bunun özellikle böyle bir dönemde ekonomik anlamda çok olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyorum.

Öte yandan yaklaşık bir aydır dile getirdiğimiz bir başka husus daha var: Cenevre görüşmesi öncesinde her iki tarafın da sağlık koşulları imkan verdiğinde Covid salgını öncesindeki koşullarda tüm geçişlerin açılacağı ve özellikle turistlerin geçişlerini zorlaştıracak ilave engellemelerin yaratılmayacağı güvencesinin karşılıklı olarak taahhüt edilmesi de çok önemlidir. Çünkü geçiş kapıları salgın nedeniyle kapanmazdan kısa süre önce Kıbrıs Rum yönetimi güney üzerinden ülkemize gelmek isteyen turistlere birtakım zorluklar çıkarmaya başlamıştı. Cenevre gibi bir zirve öncesinde bu konularda Rum tarafından güvence alınmasını zorlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Böyle bir karşılıklı taahhüt açıklaması Cenevre’deki atmosferi de olumlu etkileyecektir.”

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polis apartman dairesinde toplanıp parti yapan 31 kişi hakkında işlem başlattı!12 Nisan 2021 Pazartesi 09:14
  • Zaroğlu: Şu an içimdeki huzur üzüntüden çok daha büyüktür!12 Nisan 2021 Pazartesi 09:01
  • Arıklı:Şimdi bakanlıktaki icraatlara ve erken seçime odaklanacağız12 Nisan 2021 Pazartesi 08:53
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor12 Nisan 2021 Pazartesi 08:20
  • Yeni NOTAM yayınlandı12 Nisan 2021 Pazartesi 08:13
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 12 Nisan 2021 )12 Nisan 2021 Pazartesi 08:02
  • Sayıştay “usulsüzlük var” dedi Kıb-Tek’de ise terfi verdiler!12 Nisan 2021 Pazartesi 07:49
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar12 Nisan 2021 Pazartesi 07:30
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanıyor11 Nisan 2021 Pazar 21:06
  • KTÖS: Yüz yüze eğitim için aşılama ile desteklenen süreç başlamalıdır11 Nisan 2021 Pazar 19:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti