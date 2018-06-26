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Özersay'dan "iki önemli konuda" açıklama

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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın açıklaması şöyle:
Özersay'dan "iki önemli konuda" açıklama

"İki önemli konuda kamuoyuna kısaca bilgi vermek istiyorum:

1- Bugün Başsavcılıktan da olumlu görüş gelmesi üzerine Bakanlar Kurulu'nda NEREDEN BULDUN YASA tasarısını kabul ederek Meclis'e sevk etme kararı aldık.

2- Hükümet olarak Meclisi Ekim ayına kadar tatilde tutma düşüncemiz yoktur. Hem Ağustos hem de Eylül ayında Meclis Genel Kurul toplantısı yaparak Meclisi çalıştırma kararlılığındayız. Meclis komiteleri zaten çalışacak ancak bununla sınırlı kalmayarak genel kurul toplantısı çağrısı da yapacağız.

Çalışmak zorundayız, #çalışacağız"

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