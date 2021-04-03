Özersay:Yasa Tasarılarını Meclis'e Getirmeyip Muhalefeti Suçlamak Aymazlıktır!

“YASA TASARILARINI MECLİS’E GETİRMEYİP MUHALEFETİ SUÇLAMAK AYMAZLIKTIR”



Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın “Türkiye ile imzalanan protokolün karşılığında yapılması gereken ev ödevlerini muhalefet meclis komitelerinde engel olduğu için yapamadığı” iddialarını yanıtladı. Özersay Arıklı’nın bu iddialarını “aymazlık” olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, şu ifadeleri kullandı: “Daha dün Meclis’te sordum cevap dahi veremediler. ‘Türkiye ile yaptığınız anlaşmaya göre mart ayı içerisinde kamu görevlileriyle ilgili iki ayrı yasada değişiklik sözü vermiştiniz. Bu yasaların tasarılarını dahi Meclis’e hükümet olarak getirmediniz. Mart ayında geçireceğiniz sözünü verdiniz, nisan ayına girdik komiteye dahi getirmediniz. Ödevini yapmayan sizsiniz. Komiteye getirilse de görüşülmese, gecikse anlayacağım. Gerçekten bu kadarı da tam bir aymazlık!”

Özersay, Arıklı’nın da öne sürdüğü Hal Yasası’nı örnek vererek, “Örneğin Hal Yasası’nın son üç haftadır Meclis’te komitede 6’dan fazla toplantıda detaylı olarak ele alındığının saatler süren bir çalışmayla ilerletildiğinin de belli ki farkında değil ve ‘Komite gündemine alınmasına muhalefet izin vermiyor’ diyor” ifadesini kullandı.

Bir azınlık hükümeti olmasına rağmen bütçesini geçirebilsin ve vatandaş mağdur olmasın diye Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komitesi’nde muhalefetin yardımıyla kendilerine çoğunluğun verildiğini hatırlatan Özersay, “Bütçe görüşmelerini bir hafta erken kesip zaman kazanmalarına yardımcı olmaya çalıştığımızı, komite çalışmalarına muhalefet milletvekilleri katılırken hükümetin bazı vekillerinin komite toplantılarına dahi katılmadığının farkında mı acaba Sayın Arıklı? Gerçekten ya dünyadan bir haber ya da yapmadığı ödev için ‘elektrikler kesildi’ bahanesi arkasına saklanmaya çalışıyor” dedi.