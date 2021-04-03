  • BIST 1.430
  • Altın 454,191
  • Dolar 8,1664
  • Euro 9,6048
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka

Özersay:Yasa Tasarılarını Meclis'e Getirmeyip Muhalefeti Suçlamak Aymazlıktır!

» »
Özersay:Yasa Tasarılarını Meclis'e Getirmeyip Muhalefeti Suçlamak Aymazlıktır!
Özersay:Yasa Tasarılarını Meclis'e Getirmeyip Muhalefeti Suçlamak Aymazlıktır!

 “YASA TASARILARINI MECLİS’E GETİRMEYİP MUHALEFETİ SUÇLAMAK AYMAZLIKTIR” 
 

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı’nın “Türkiye ile imzalanan protokolün karşılığında yapılması gereken ev ödevlerini muhalefet meclis komitelerinde engel olduğu için yapamadığı” iddialarını yanıtladı. Özersay Arıklı’nın bu iddialarını “aymazlık” olarak nitelendirdi.  

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, şu ifadeleri kullandı: “Daha dün Meclis’te sordum cevap dahi veremediler. ‘Türkiye ile yaptığınız anlaşmaya göre mart ayı içerisinde kamu görevlileriyle ilgili iki ayrı yasada değişiklik sözü vermiştiniz. Bu yasaların tasarılarını dahi Meclis’e hükümet olarak getirmediniz. Mart ayında geçireceğiniz sözünü verdiniz, nisan ayına girdik komiteye dahi getirmediniz. Ödevini yapmayan sizsiniz. Komiteye getirilse de görüşülmese, gecikse anlayacağım. Gerçekten bu kadarı da tam bir aymazlık!” 

Özersay, Arıklı’nın da öne sürdüğü Hal Yasası’nı örnek vererek,  “Örneğin Hal Yasası’nın son üç haftadır Meclis’te komitede 6’dan fazla toplantıda detaylı olarak ele alındığının saatler süren bir çalışmayla ilerletildiğinin de belli ki farkında değil ve ‘Komite gündemine alınmasına muhalefet izin vermiyor’ diyor” ifadesini kullandı. 

Bir azınlık hükümeti olmasına rağmen bütçesini geçirebilsin ve vatandaş mağdur olmasın diye Ekonomi, Maliye ve Bütçe Komitesi’nde muhalefetin yardımıyla kendilerine çoğunluğun verildiğini hatırlatan Özersay, “Bütçe görüşmelerini bir hafta erken kesip zaman kazanmalarına yardımcı olmaya çalıştığımızı, komite çalışmalarına muhalefet milletvekilleri katılırken hükümetin bazı vekillerinin komite toplantılarına dahi katılmadığının farkında mı acaba Sayın Arıklı? Gerçekten ya dünyadan bir haber ya da yapmadığı ödev için ‘elektrikler kesildi’  bahanesi arkasına saklanmaya çalışıyor” dedi.  

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6623 test yapıldı, 31i yerel 42 pozitif vaka02 Nisan 2021 Cuma 20:30
  • İşte UBP MYK'nın aldığı seçim ve diğer konulardaki kararlar02 Nisan 2021 Cuma 19:48
  • Aydın Bahri:TMT mücahitlerimizin, kahramanların yaptıklarını hiç kimse hafızalarımızdan silemez, #tarihbirkezyazılır02 Nisan 2021 Cuma 19:41
  • UBP'den MYK sonrası açıklama02 Nisan 2021 Cuma 19:39
  • 31i yerel 42 pozitif vaka02 Nisan 2021 Cuma 19:07
  • Rogers:“İlaç eczacılık dairesi’nin sisteminin bakkal defterinden çağa uygun hala dönüşmesi şarttır”02 Nisan 2021 Cuma 18:53
  • Gönyeli'de kaza! Araç takla attı02 Nisan 2021 Cuma 18:49
  • Arıklı züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ediyor02 Nisan 2021 Cuma 18:34
  • Bir üründe limit üstü kalıntı tespit edildi02 Nisan 2021 Cuma 18:33
  • Sibel Tatar: Ülkenin yeşillenmesine katkı yapmayı amaçlıyoruz02 Nisan 2021 Cuma 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti