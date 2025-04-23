Özgür Özel, Birinci Meclis önüne çağrı yaptı: Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği'nin 23 Nisan yürüyüşüne yasak getirmesine tepki gösterdi. Çağrı yapan Özel, "Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum" dedi.

Özgür Özel'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"23 Nisan yasaklanamaz!

Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!

Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum.

Egemenlik Milletindir!"