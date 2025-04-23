  • BIST 9312.13
  • Altın 4085.241
  • Dolar 38.2729
  • Euro 43.6255
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASigara Ömrünüzden 20 Yıl Çalıyor!

Özgür Özel, Birinci Meclis önüne çağrı yaptı: Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!

»
Valilik engeline rest çeken Özgür Özel, Birinci Meclis önüne çağrı yaptı: Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!
Özgür Özel, Birinci Meclis önüne çağrı yaptı: Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!

 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Valiliği'nin 23 Nisan yürüyüşüne yasak getirmesine tepki gösterdi. Çağrı yapan Özel, "Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum" dedi.

Özgür Özel'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"23 Nisan yasaklanamaz!

Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez!

Başta gençler, öğrenciler olmak üzere tüm Ankaralıları ve yarın Ankara’da olacak herkesi, saat 17.00’de, ellerinde Türk bayraklarıyla Birinci Meclis önüne davet ediyorum.

Egemenlik Milletindir!"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İddia: Erdoğan, İmamoğlu operasyonunu yöneten yargı mensubuna "Hani dosyanız çok güçlüydü" diye tepki gösterdi; işte aldığı yanıt14 Nisan 2025 Pazartesi 11:35
  • CHP, Samsun'dan yola çıktı: "Türkiye'nin 19 Mart'ta karşı karşıya kaldığı şey bir sivil darbedir ve bu darbenin başındaki cuntanın karargahı saraydır"13 Nisan 2025 Pazar 22:31
  • İmamoğlu’ndan Miting Çağrısı: “Zulmedenler Gidecek, Millet Kazanacak”13 Nisan 2025 Pazar 18:17
  • Erdoğan'la görüşen DEM Partili Buldan: Süreçte yeni aşamaya geçildi, önümüzdeki hafta Adalet Bakanı ile görüşerek yasal düzenlemeleri konuşacağız12 Nisan 2025 Cumartesi 13:48
  • SONAR'dan yeni anket: AKP ile MHP'nin oyları eridi, birinci parti değişti11 Nisan 2025 Cuma 12:22
  • Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Antalya’da görüştü11 Nisan 2025 Cuma 11:37
  • İmamoğlu’nun tutukluluğuna itiraz edildi: Somut hiçbir delil yok07 Nisan 2025 Pazartesi 16:56
  • Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem: Ortak kazanımlar ve gelecek senaryoları07 Nisan 2025 Pazartesi 13:55
  • İmamoğlu’ndan AKP ve MHP seçmenine: İnsanları “yalancı şahit” olmaya zorluyorlar; ahlakı, hak ve hukuku korumanın partisi olmaz!04 Nisan 2025 Cuma 10:59
  • İmamoğlu dosyasındaki kilit isim Karaarslan: Bana bir kuruş bile ödeme yapılmadı, MASAK da bunu doğruluyor04 Nisan 2025 Cuma 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti