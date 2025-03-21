Özgür Özel: Bugün CHP'ye Kayyım atayacaklardı! Kurultay kararı aldık!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3. gününde CHP, olağanüstü kurultay kararı aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "6 Nisan’da CHP delegelerini sandık başına bekliyoruz" dedi.

Özel, "Yaptığımız değerlendirmede bu hafta içinde biz başvuru yapmasaydık bugün mesai bitimine doğru bir kayyım ataması yapılarak bizim ön seçim sandığımızı elimizden almaya çalışacaklardı. Bu hazırlıklardan dolayı zaten ihtiyaç duyduğumuz bu şeyi, 23 Mart'taki demokrasi devrimini garanti altına almak, İmamoğlu'na oy vermek için sokaklara dökülmeye, kilometrelerce kuyruklar oluşturmaya hazırlanan bu motivasyonu kırmamak için bu kararı aldık. 23'ünde tüm Türkiye'yi bir sonraki Cumhurbaşkanımıza yapılan darbe girişimine en demokratik tepkiyle, ön seçimde kendisine oy vermeye sandık başına bekliyoruz.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "Bugün yeni bir girişim CHP'ye yeni bir kayyım atayarak pazar günkü seçime engel olmaya çalışanların hazırlıklarını gördük, gün içinde aldığımız bir kararı, yaptığımız ve resmi kayıtlara girmiş bir başvuruyu memnuniyetle size açıklamak isterim. Tüzüğümüzün genel başkan sıfatıyla bana verdiği yetkiye dayanarak, tüzüğümüzün 48. maddesinin 6. fıkrası gereğince orada tayin edilen en kısa süreyi kullanarak 15 gün sonrasına olağanüstü kurultay kararı aldığımızı, partiyi olağanüstü kurultaya götürmek suretiyle kayyum girişimlerinin önünü kestiğimizi tüm Türkiye'ye ilan ederiz" ifadelerini kullandı.

CHP kaynakları, 23 Mart'ta, Cumhurbaşkanlığı ön seçimi yapmaya hazırlanan partiye, yarın kayyım atanabileceğine yönelik güçlü duyumlar alındığını, bunun üzerine, olağanüstü kurultay kararı alındığını bildirdi.

CHP'de, Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda bazı delegelere rüşvet verildiği iddiaları İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturuluyordu. Bu iddia, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturma dosyasıyla da gündeme geldi. Bu dosya kapsamında CHP yönetimine kayyım atanabileceği iddiaları konuşuluyordu.