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Özgür Özel: Her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın, birleşebildiği herkesle birleşsin

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Özgür Özel: "Her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın, birleşebildiği herkesle birleşsin
Özgür Özel: Her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın, birleşebildiği herkesle birleşsin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın, birleşebildiği herkesle birleşsin, hedeflediği meydana aksın. Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden biri olacak. Millet sandığına seçtiğine sahip çıkacak. Bundan sonra seçim olacak mı olmayacak mı bugün ona karar verme sürecidir"

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