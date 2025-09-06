Özgür Özel'den olağanüstü kurultay açıklaması: 15 Eylül'de genel başkanlığa kayyım atanırsa 6 gün durabilecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Bu kez delegelerimizin imzalarıyla, Türkiye'deki tüm delegeler, 1,5-2 gün içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek, seçimin yenilenmesini istiyorlar. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarımız ve PM üyesi arkadaşlarımız, yüksek disiplin kurulumuz yok.

Geriye kalan binin üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları genel merkeze ulaştı. Biz de YSK'nın kararı sonrası başvuru yaptık. Geçen seferki siyasi hamleydi, bu teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir. YSK'nın ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu.

Ne sonuç doğaracak? İstanbul kongresi sonuca etki etti, onlar yok. Doğal delegeler yok, geri kalan delegeler iradesini yenileyecek.

Hukuki yönden de delegeler imza toplayıp yarıdan fazla sayıya ulaşınca olağanüstü kongre oluyor ya, delegelerimiz o yolla, genel başkanın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar.

15'inde bir karar olur, partinin genel başkanlık noktasına -hiç tahmin etmiyorum ve mahkemenin öyle yürütüldüğü, yetki aşımını falan tahmin etmiyorum ama- kayyım atansa, o kayyım orada 6 gün durur. Partinin genel başkanının durduramadığı bir süreçtir bu ve 6 gün sonra da parti seçilmiş genel başkanı yeniden seçer. Teknik, hukuki kararlarla uyumlu bir hamledir.