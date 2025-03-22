  • BIST 9044.64
  • Altın 3679.498
  • Dolar 37.6365
  • Euro 40.4936
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAYerbilim Mühendisleri Odası: " Taşıma su ile değirmen dönmüyor !!!"

Özgür Özel'in gündeme getirdiği, İmamoğlu operasyonunda gözaltına alınıp emniyetten bırakılan Serdar Haydanlı kimdir?

»
Özgür Özel'in gündeme getirdiği, İmamoğlu operasyonunda gözaltına alınıp emniyetten bırakılan Serdar Haydanlı kimdir?
Özgür Özel'in gündeme getirdiği, İmamoğlu operasyonunda gözaltına alınıp emniyetten bırakılan Serdar Haydanlı kimdir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, gizli tanığın "İBB'ye naylon fatura kesiyor" iddiasında bulunduğu Serdar Haydanlı'nın henüz emniyetteyken ifadesinin alınmadan serbest bırakıldığını söylerken, "Yandaş medya Serdar Haydanlı ile ilgili tüm haberlerini sildi. Çünkü Serdar Haydanlı, AKP'nin reklamcısı" dedi. Haydanlı'nın Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinliklerini yürüttüğü öğrenildi. İBB'den İmamoğlu dönemi öncesinde pek çok kez ihale alan Haydanlı'nın şirketi 4.5G GRUP, yerli otomobil Togg'un lansmanını da üstlendi. Ayrıca, Sanayi Bakanlığı'nın düzenlediği Teknofest etkinliklerinden birini de yürüttü.   CHP lideri Özgür Özel, İBB'de basın açıklaması yaptı. "Bir kanıt yok, gizli tanık var" diyerek Serdar Haydanlı'nın şubeden serbest bırakıldığını ve iktidara yakın medyanın da Haydanlı hakkında haberleri sildiğini söyledi.

"Okuduğumuza göre naylon fatura kesmiş" 

Özel, şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir kanıt yok, gizli tanık var" diyerek Serdar Haydanlı hakkında şu bilgileri paylaştı:

"4,5G firmasının sahibi olan arkadaşımız, 29 Ekim 100. yıl etkinliklerinde Türkiye Yüzyılı kampanyaları yapan milyarlarca TL alan bir firma, 2015 yılından beri İBB'de çalışıyor. İhalelere giriyor. Bu arkadaşımızı da sabah 06.00'da çoluğunun çocuğunun önünde hırpalayarak almışlar getirmişler. Cumhurbaşkanlığı'nın da İBB'nin de iş verdiği ama gizli tanığın naylon fatura kestiği kişi gözaltına alınan. Bir kişi almış, nezarethaneye almadan şubeden serbest. Allah Allah? İsim Serdar Haydanlı.

Gizli tanığın naylon faturaları kesen isimdir dediği kişi Serdar Haydanlı gizliliği yok, şubeden serbest. Sabah'ın haberine göre İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi Serdar Haydanlı… Şubeden serbest. Bu haberleri arasanıza, A Haber, yandaş kanalların hepsi, TRT... Hepsi haberleri sildi. AK Parti döneminin bütün işlerini yapan, sözleşmesi 2021 bitmiş. Herhangi bir firmanın 7 yönetim kurulu üyesini de aldılar İBB'ye reklam yapıyorlar diye. Bugün akşam serbest bırakılırlar. 4 gündür içeride tutuluyorlar, şubeden serbest değiller. 21 yaşında üniversite öğrencisi 'elde' Serdar Haydanlı 'evde'. Gizli tanık naylon fatura kesiyor diyor, ben daha ne diyeyim?"

1742639644360-3-c-0-d-7-b-38-1-d-95-463-e-8-fa-8-405-a-41-ec-7130.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ekrem İmamoğlu yarın adliyeye sevk edilecek21 Mart 2025 Cuma 18:07
  • Özgür Özel: Bugün CHP'ye Kayyım atayacaklardı! Kurultay kararı aldık!21 Mart 2025 Cuma 17:10
  • Gözaltındaki İmamoğlu: Size güveniyorum; bu günler geçecek, bir arada çok güçlüsünüz!21 Mart 2025 Cuma 16:52
  • Kayım girişimine karşı CHP olağanüstü kurultaya gidiyor21 Mart 2025 Cuma 16:49
  • İmamoğlu krizi sonrası piyasaya bir müdahale daha: Merkez Bankası'ndan 91 günlük likidite hamlesi21 Mart 2025 Cuma 16:47
  • Özgür Özel: Her yeri tutsalar herkes evinin önüne çıksın, birleşebildiği herkesle birleşsin21 Mart 2025 Cuma 16:24
  • İstanbul Valiliği'nden yeni karar: Saraçhane çevresindeki bazı yollar 24 saatliğine trafiğe kapatıldı21 Mart 2025 Cuma 15:32
  • Gözaltıların üçüncü gününde neler yaşanıyor?21 Mart 2025 Cuma 15:31
  • Özgür Özel: 81 İlde halkı meydanlara çağırdı!21 Mart 2025 Cuma 15:26
  • İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verildi21 Mart 2025 Cuma 14:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti