Özgür Özel'in gündeme getirdiği, İmamoğlu operasyonunda gözaltına alınıp emniyetten bırakılan Serdar Haydanlı kimdir?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da gözaltına alındığı İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, gizli tanığın "İBB'ye naylon fatura kesiyor" iddiasında bulunduğu Serdar Haydanlı'nın henüz emniyetteyken ifadesinin alınmadan serbest bırakıldığını söylerken, "Yandaş medya Serdar Haydanlı ile ilgili tüm haberlerini sildi. Çünkü Serdar Haydanlı, AKP'nin reklamcısı" dedi. Haydanlı'nın Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı etkinliklerini yürüttüğü öğrenildi. İBB'den İmamoğlu dönemi öncesinde pek çok kez ihale alan Haydanlı'nın şirketi 4.5G GRUP, yerli otomobil Togg'un lansmanını da üstlendi. Ayrıca, Sanayi Bakanlığı'nın düzenlediği Teknofest etkinliklerinden birini de yürüttü. CHP lideri Özgür Özel, İBB'de basın açıklaması yaptı. "Bir kanıt yok, gizli tanık var" diyerek Serdar Haydanlı'nın şubeden serbest bırakıldığını ve iktidara yakın medyanın da Haydanlı hakkında haberleri sildiğini söyledi.

"Okuduğumuza göre naylon fatura kesmiş"

Özel, şunları söyledi:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir kanıt yok, gizli tanık var" diyerek Serdar Haydanlı hakkında şu bilgileri paylaştı:

"4,5G firmasının sahibi olan arkadaşımız, 29 Ekim 100. yıl etkinliklerinde Türkiye Yüzyılı kampanyaları yapan milyarlarca TL alan bir firma, 2015 yılından beri İBB'de çalışıyor. İhalelere giriyor. Bu arkadaşımızı da sabah 06.00'da çoluğunun çocuğunun önünde hırpalayarak almışlar getirmişler. Cumhurbaşkanlığı'nın da İBB'nin de iş verdiği ama gizli tanığın naylon fatura kestiği kişi gözaltına alınan. Bir kişi almış, nezarethaneye almadan şubeden serbest. Allah Allah? İsim Serdar Haydanlı.

Gizli tanığın naylon faturaları kesen isimdir dediği kişi Serdar Haydanlı gizliliği yok, şubeden serbest. Sabah'ın haberine göre İBB'nin bütün algı operasyonlarını yapan kişi Serdar Haydanlı… Şubeden serbest. Bu haberleri arasanıza, A Haber, yandaş kanalların hepsi, TRT... Hepsi haberleri sildi. AK Parti döneminin bütün işlerini yapan, sözleşmesi 2021 bitmiş. Herhangi bir firmanın 7 yönetim kurulu üyesini de aldılar İBB'ye reklam yapıyorlar diye. Bugün akşam serbest bırakılırlar. 4 gündür içeride tutuluyorlar, şubeden serbest değiller. 21 yaşında üniversite öğrencisi 'elde' Serdar Haydanlı 'evde'. Gizli tanık naylon fatura kesiyor diyor, ben daha ne diyeyim?"