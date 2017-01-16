Özgürgün: "Harita buysa itirazım yok"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cenevre Zirvesi dönüşünde Havadis Gazetesi ve NTV’nin ortak sorularını yanıtladı.

Özgürgün, garantiler konusunda Akıncı, harita konusunda Erdoğan ile aynı noktada olduğunu söyledi

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cenevre dönüş yolunda Havadis Gazetesi ve NTV’nin sorularına verdiği ortak yanıtlarda, “kalabalık heyet” eleştirilerini reddetti, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı harita kriterlerine destek verdi, garantiler konusunda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile aynı noktada olduğunu belirtti.

“HARİTADA BİLGİ ALMAK HAKKIMDI”

Özgürgün: Sayın Cumhurbaşkanından; ‘Sayın Başbakan, bak böyle bir şey var. Biz bunu sunacağız’ demesini beklerdim. Bunu bilmek Başbakan olarak benim hakkımdı. Haritanın içeriğini bilmiyorum ve vicdanen rahatsızım. Ama eminim ki Rum tarafının verdiği haritayı Rum siyasiler biliyor

“MARAŞ’A KARŞILIK ERENKÖY”

Özgürgün: Sayın Erdoğan; ‘Maraş’a karşılık Erenköy’ dedi. Eğer harita buysa içeriğine de itirazım yok. Sayın Erdoğan, bunu bana iki ay önce söylemişti, ben açıklamadım. TC Cumhurbaşkanı bana güvendi. Sayın Akıncı da haritayı gösterseydi bu da asla benden çıkmazdı

“GARANTİLERDE HEM FİKİRİZ”

Özgürgün: Garantiler konusunda müzakere heyeti ve Türkiye ile hemfikiriz. Bir sıkıntı yok. Garanti sisteminin dokunulmayacak bir sistem olduğunu en net olduğumuz noktadır. Evet. BM gücü var. Ancak yarın olaylar yaşanırsa bu gücün müdahalenin yeterli olmayacağını da deneyimlerimizden biliyoruz